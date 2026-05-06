Bagi w finale Farmy będzie miał niespodziankę dla widzów. Da dodatkowy przywilej

Bagi wkracza na Farmę

W ostatnich dniach spore poruszenie wywołał influencer Bagi, który opublikował na swoim Instagramie materiał związany z „Farmą”. Już sam klimat nagrania sugerował, że jego obecność nie jest przypadkowa. Twórca pokazał się w „farmowym” stylu i jasno dał do zrozumienia, że zamierza pojawić się przy okazji finału.

Co więcej, nie była to tylko luźna zajawka. Z jego słów wynika, że współpraca z Polsatem może mieć konkretne przełożenie na przebieg ostatniego odcinka.

Bagi oddaje głos widzom "Farmy"

Bagi w swoim nagraniu powiedział wprost:

„Cześć widzowie Farmy, elo! Od dawna śledzę Farmę i waszą niesamowitą społeczność. Jako osoba z internetu turbo doceniam, jak dużo osób jest zaangażowane we wszystkie farmowe treści. Zaopatrzyłem się w taką brykę i mam zamiar nią przyjechać na finał Farmy, bo udało mi się przekonać Polsat, aby oni oddali wam głos, który będzie miał znaczenie podczas finału Farmy, ale jak to na Farmie, nie mogę wam wszystkiego jeszcze zdradzić (...)” - dał znać influencer.

Te słowa momentalnie rozpaliły wyobraźnię widzów. Wszystko wskazuje na to, że w finale pojawi się dodatkowy element, który może wpłynąć na ostateczny wynik. Choć szczegóły wciąż pozostają tajemnicą, jedno jest pewne – Bagi pojawi się na żywo podczas finału w czwartek, 7 maja. I wszystko wskazuje na to, że zrobi zamieszanie.

Zapowiedź „oddania głosu widzom” sugeruje, że może chodzić o dodatkowy przywilej lub formę wpływu na końcowy werdykt. Czy będzie to specjalne głosowanie? A może coś zupełnie nowego w historii programu?

Prowadzące "Farmy" też zabrały głos

Pod postem influencera pojawił się również komentarz prowadzących program:

„Widzowie Farmy - bądźcie czujni ❤️❤️”

Finał "Farmy" coraz bliżej

Wielki finał 5. sezonu „Farmy” odbędzie się na żywo już w czwartek, 7 maja. To wtedy widzowie wybiorą zwycięzcę, a jak się okazuje – mogą mieć w tym jeszcze większy udział, niż dotychczas.