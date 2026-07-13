Ranczo. Tak będzie wyglądał Hadziuk w nowym sezonie! Bogdan Kalus schudł do roli aż 17 kg - ZDJĘCIA

Tak się zmienią bywalcy ławeczki z "Rancza" w nowym sezonie

Nie dla wszystkich mieszkańców Wilkowyj w 11 sezonie "Rancza" czas będzie łaskawy! Po upływie dziesięciu lat od ostatniej serii okaże się, że bywalcy ławeczki przed sklepem "U Krysi" nie są już tymi samymi bohaterami, którzy całe dnie spędzali na opróżnianiu kolejnych butelek "Mamrota" i na pełnych refleksji rozmowach o życiu. Teraz to będą już seniorzy, bardziej świadomi upływu czasu, przemijalności ludzkiego życia.

To będą ostatnie chwile przyjaciół z ławeczki w nowym sezonie "Rancza" już w zmienionym składzie. Bo po śmierci Stacha Japycza (śp. Franciszek Pieczka) do Hadziuka, Solejuka (Sylwester Maciejewski) i Pietrka (Piotr Pręgowski) dołączy kuzyn zmarłego z Australii - Ignacy Japycz. Dla wieloletnich przyjaciół z ławeczki to będzie zupełnie nowe doświadczenie.

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Reżyser "Rancza" zapowiada: " To będzie zupełnie inny serial"

Reżyser "Rancza", Wojciech Adamczyk w audycji „Czas pogody” w radiowej Jedynce, zapowiedział, że widzowie mogą na pewno być zaskoczeni tym, co po latach będzie się działo w Wilkowyjach. Bo to już nie będzie ten sam serial, który pamiętamy sprzed dekady.

- Kolejny sezon "Rancza" to będzie piękne zamknięcie historii. To będzie zupełnie inny serial. W poprzednich sezonach było tak, że każdy kolejny był kontynuacją wydarzeń z poprzedniego. W sezonie 11. wyraźnie zaznaczymy, że od poprzedniego minęło 10 lat. W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło, dzieci podorastały. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, nie będzie już Marianka Solejuka.

- Pojawią się nowi bohaterowie, pojawią się nowe tematy, pojawią się czary i magia w większej ilości, bo one bywały w Wilkowyjach. Pojawią się wątki sensacyjne, też w większym natężeniu niż dotychczas. I pojawi się bardzo wyraźna refleksja na tematy związane z obecną Polską i Polkami - dodał Adamczyk w "Pytaniu na śniadanie".

Metamorfoza Hadziuka w nowym "Ranczu". Chudszy i elegancko ubrany

Jeśli chodzi o przemianę bywalców ławeczki, to okazuje się, że w 11 sezonie "Rancza" Bogdan Kalus wróci jako Hadziuk, ale będzie wyglądał zupełnie inaczej niż do tej pory. Wszystko przez to, że 61-letni aktor bardzo schudł, zrzucił ponad 17 kg. Poza tym na wygląd Hadziuka będzie miał duży wpływ jego nowy styl.

- Hadziuk się zmienił o tyle, że jest teraz ładnie ubierany. Poza tym Hadziuk generalnie jest 17 kg mniejszy niż w ostatniej serii. To ciężki bój był z tymi kilogramami naprawdę, ale skutecznie zakończony. Hadziuk jest teraz eleganckim mężczyzną siedzącym na ławce - zapowiedział Kalus w "Radiu dla Ciebie".

Ranczo. Miłosne sceny Solejuków jakich jeszcze nigdy nie było!

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