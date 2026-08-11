Ranczo. Nie będzie powrotu Joli do Pietrka. Elżbieta Romanowska przerywa milczenie, czemu nie zagra w nowym sezonie

Nowe "Ranczo" bez Joli. To dlatego Elżbieta Romanowska nie wystąpi w 11 sezonie

Zmiany w obsadzie "Rancza" są nieuniknione i nie chodzi tylko o to, że w nowym sezonie, który będzie nosił tytuł "Zemsta wiedźm" pojawi się aż 9 nowych aktorek grających wiedźmy. Będzie też nowa Dorotka, bo córkę Lucy i Kusego zagra teraz Karolina Ludwiniak, a na ławeczce przed sklepem w Wilkowyjach pojawi się Ignacy Japycz (Daniel Olbrychski), kuzyn zmarłego Stacha Japycza (śp. Franciszek Pieczka), który przybędzie na wieś aż z Australii.

Niestety Wilkowyje stracą postać, która od trzeciego sezonu "Rancza" nie tylko wzbudzała ogromną sympatię widzów, ale także dostarczała powodów do śmiechu. Bo Jola, w którą od wiosny 2008 roku wcielała się Elżbieta Romanowska, to bohaterka, której nie sposób zastąpić kimś innym!

Początkowo Jola była niezdarną, niepewną siebie dziewczynę z rodziny Krystyny Więcławskiej (Dorota Chotecka-Pazura), którą ta zatrudniła w swoim sklepie na stanowisku pomocy i ekspedientki. Z czasem jednak Jola awansowała na kierowniczkę sklepu. Pomiędzy czwartym a piątym sezonem wyszła za mąż za Patryka Pietrka i została matką bliźniaków - dwóch chłopców.

Elżbieta Romanowska potwierdza jednak, że nie zagra już Joli w nowym "Ranczo", lecz to nie była wcale jej decyzja. Produkcja serialu nie zaproponowała jej pracy w premierowych odcinkach

- Nie było żadnego telefonu. Nie musiałam odmawiać. Poza tym jakby był taki telefon, to jak odmówić powrotu Joli do swojego Pietrka? Po prostu takiej propozycji nie było, ale ja trzymam mocno kciuki za moich kolegów, bo powrót po dziesięciu latach na pewno nie będzie łatwy, ale to są tak znakomici aktorzy, cudowny reżyser, że na pewno wszyscy będą zadowoleni... - wyjaśnia Romanowka w wywiadzie dla portalu telemagazyn.pl.

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Czy Pietrek rozstanie się z Jolą w nowym sezonie "Rancza"?

To oznacza, że w nowym "Ranczo" Pietrek nie będzie miał u swojego boku ukochanej żony. Czy zanosi się na rozstanie tej pary? Co się stanie z Jolą? Czy pojawi się choćby wzmianka o tym, gdzie jest u co się z nią dzieje? Elżbieta Romanowska nie wie, jak potoczy się dalej wątek Pietrka bez Joli, ale wiadomo z całą pewnością, że Piotr Pręgowski wystąpi w 11 sezonie! Produkcja "Rancza" nie komentuje w żaden sposób wykluczenia Joli z obsady nowych odcinków.

Przypomnijmy, że w 10 sezonie "Rancza" wątek Joli zszedł nieco na dalszy plan. Zajmowała się domem i dziećmi. W czasie wizyty w sklepie Więcławskiej usłyszała narzekania Weronki, która aby jechać po towar musiała zamykać sklep, co wzbudzało irytację klientów, zwłaszcza bywalców ławeczki. Jola wpadła na pomysł, aby wykorzystać miejsce na zapleczu w sklepie i zrobić hurtownię. Obie z Weronką dostały pozwolenie Więcławskiej. We trzy założyły spółkę. Uczestniczyła z Pietrkiem w uroczystej pasterce w kościele w Wilkowyjach i to były ostatnie sceny Elżbiety Romanowskiej w "Ranczu".

Kiedy nowe "Ranczo" w TVP? Data premiery przesunięta!

Na nowe "Ranczo" widzowie TVP1 będą musieli jeszcze trochę poczekać. Dyrektor generalny Telewizji Polskiej, Tomasz Sygut, ujawnił że premiera sześciu odcinków "Rancza" nastąpi dopiero w grudniu 2026 roku, a nie jak zapowiadano wcześniej z początkiem jesieni, czyli wraz ze startem jesiennej ramówki TVP.