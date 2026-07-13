Ranczo. Nie będzie 12. sezonu? Wypuszczą 11 i znów znikną z anteny?

Bartłomiej Kasprzykowski o 12 sezonie „Rancza”

Choć widzowie dopiero czekają na premierę 11 sezonu „Rancza”, już pojawiają się pytania, czy powrót do Wilkowyj będzie początkiem kolejnego etapu serialu. Bartłomiej Kasprzykowski, który ponownie wcieli się w księdza Roberta, został zapytany przez dziennikarza „TeleMagazynu” o to, czy powstanie następny sezon.

Aktor nie ukrywał, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Jego słowa mogą jednak dać fanom do myślenia.

- Trudno mi powiedzieć, mam nadzieję, że nie, dlatego że naprawdę trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść – powiedział Bartłomiej Kasprzykowski w rozmowie z dziennikarzem wspomnianego portalu.

Nie oznacza to jednak, że aktor źle wspomina powrót na plan albo nie chce już grać w „Ranczu”. Wręcz przeciwnie, ekipa produkcji wielokrotnie podkreślała, jak wyjątkowe było ponowne spotkanie po latach. Wypowiedź Kasprzykowskiego można raczej odczytać jako refleksję nad tym, jak trudne jest stworzenie udanej kontynuacji kultowego serialu i czy czasami warto odpuścić, by zostawić widzów z czymś wyjątkowym.

11 sezon „Rancza” dopiero powstaje

Na razie najważniejszy jest jednak 11 sezon, który po dekadzie przerwy zabierze widzów ponownie do Wilkowyj. Nowe odcinki powstają, a aktorzy stopniowo odsłaniają kolejne szczegóły z planu. Do swoich ról wracają między innymi Lucy (Ilona Ostrowska), ksiądz Piotr Kozioł i prezydent Paweł Kozioł (Cezary Żak), Czerepach (Artur Barciś), Michałowa (Marta Lipińska), Stasiek (Arkadiusz Nader), Wioletka (Magdalena Waligórska), Fabian Duda (Piotr Ligienza), Klaudia (Marta Chodorowska), Monika Korczab (Emilia Komarnicka) oraz ksiądz Robert.

Twórcy zdecydowali się także na wprowadzenie nowych bohaterów, którzy mają odegrać ważne role w dalszej historii. Wszystko wskazuje więc na to, że 11 sezon nie będzie jedynie powtórzeniem dawnych schematów, ale próbą pokazania, co wydarzyło się z mieszkańcami Wilkowyj po latach.

Czy „Ranczo” ma szansę na dalszy ciąg?

Przed twórcami stoi jednak ogromne wyzwanie. „Ranczo” przez lata zdobyło wierną publiczność, a oczekiwania wobec nowych odcinków są wyjątkowo wysokie. Nie każda kontynuacja popularnego serialu po wielu latach spotyka się z takim samym entuzjazmem jak oryginał. Dlatego na odpowiedź, czy powstanie 12 sezon „Rancza”, jest jeszcze za wcześnie. Najpierw widzowie muszą zobaczyć, jak zostanie przyjęta historia po powrocie do Wilkowyj.