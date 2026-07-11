Ranczo. To oni dołączą do obsady! Nowi bohaterowie mocno wpłyną na mieszkańców Wilkowyj

Dwie nowe postacie w „Ranczu”. Bogdan Kalus zdradza szczegóły

Informacja o nowych bohaterach wyszła od Bogdana Kalusa, który podczas rozmowy z RDC.pl uchylił rąbka tajemnicy na temat powrotu serialu. Aktor wcielający się w Tadeusza Hadziuka potwierdził, że po 10 latach przerwy twórcy nie ograniczą się wyłącznie do powrotu znanych postaci.

Jak powiedział Bogdan Kalus w rozmowie dla RDC.pl: „Są dwie nowe osoby, które grają znaczące role, dwójka młodych aktorów”.

Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie postacie stworzą nowi członkowie obsady ani z kim zwiążą się ich bohaterowie. Twórcy nie zdradzają szczegółów fabuły, dlatego pojawienie się nowych osób w Wilkowyjach pozostaje jedną z największych zagadek przed premierą 11 sezonu.

Wilkowyje znów się zmienią. Powrót starych bohaterów i nowe historie w "Ranczu"

Nowe odcinki „Rancza” będą wyjątkowym wydarzeniem dla fanów, ponieważ akcja serialu wróci do świata, który pokochali widzowie. Po latach ponownie zobaczymy między innymi Lucy (Ilona Ostrowska), księdza Piotra Kozioła i prezydenta Pawła Kozioła (Cezary Żak), Czerepacha (Artur Barciś), Michałową (Marta Lipińska), Staśka (Arkadiusz Nader), Wioletkę (Magdalena Waligórska), Fabiana Dudę (Piotr Ligienza), Klaudię (Marta Chodorowska), Monikę Korczab (Emilia Komarnicka) oraz księdza Roberta (Bartłomiej Kasprzykowski).

Po ponad dekadzie przerwy bohaterowie będą musieli zmierzyć się z upływem czasu i zmianami, jakie zaszły w ich życiu. Wprowadzenie nowych postaci może być sposobem na pokazanie kolejnego rozdziału historii Wilkowyj i stworzenie nowych konfliktów oraz relacji.

Hadziuk wróci odmieniony do "Rancza". Bogdan Kalus zdradził, co się zmieni

Bogdan Kalus zdradził również kilka szczegółów dotyczących swojego bohatera. Tadeusz Hadziuk, którego widzowie pamiętają jako jednego z bywalców słynnej ławeczki, po latach ma zaprezentować się w nieco innym wydaniu. Aktor przyznał, że Hadziuk przeszedł zmianę wizerunkową i będzie bardziej elegancki niż dawniej. Nie oznacza to jednak, że bohater straci swój charakter. Wszystko wskazuje na to, że członkowie słynnej ławeczki nadal będą dostarczać widzom humoru i kolejnych pomysłów, które często prowadziły ich do nieoczekiwanych sytuacji.

Kim będą nowe osoby w Wilkowyjach?

Nazwiska młodych aktorów ani szczegóły ich ról nie zostały jeszcze ujawnione. Fani muszą więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na kolejne informacje z planu "Rancza".

14