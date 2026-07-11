Ranczo. Odmieniona Wioletka wróciła do Wilkowyj niczym królowa, a Waligórska pokazuje scenariusz nowego sezonu - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-11 14:14

Bez tej bohaterki nikt nie wyobraża sobie nowego "Rancza". Wioletka jako jedna z ostatnich dołącza do obsady serialu na planie 11 sezonu, ale na jej powrót do Wilkowyj warto czekać. Mimo że zdjęcia do kolejnych odcinków "Rancza" trwają już od miesiąca, Magdalena Waligórska dopiero rozpoczęła nagranie kolejnych perypetii Wioletki. Nie ukrywa, że uwielbiana barmanka z Wilkowyj nie będzie już wyglądała tak samo. Pokazuje scenariusz nowych odcinków "Rancza" i kulisy pierwszych dni na planie. Poznaj szczegóły, zobacz ZDJĘCIA i WIDEO.

Jak potoczą się losy Wioletki w nowym 11 sezonie "Rancza"?

Jak będzie wyglądała Wioletka w nowym "Ranczu"? Czy w nadchodzącym 11 sezonie, którego emisja w TVP planowana jest na jesień 2026 roku, barmanka z Wilkowyj nadal będzie żoną policjanta Staśka? Mimo że małżeństwo Koteckich nie przechodziło żadnego poważnego kryzysu w ostatnim sezonie "Rancza" ponad 10 lat temu, to jednak zakulisowy konflikt między aktorami - Magdaleną Waligórską i Arkadiuszem Nadarem - może wpłynąć na dalsze losy ich bohaterów. 

Od rozpoczęcia zdjęć na planie nowego "Rancza" minął już miesiąc, ale Magdalena Waligórska dopiero teraz miała pierwszy dzień zdjęciowy w roli Wioletki. Dopiero co 45-letnia wróciła z wakacji z Bułgarii, a już przeistoczyła się uwielbianą postać. Nie ukrywa przy tym, że w życiu jej bohaterki mogą zajść spore zmiany. W końcu od ostatnich wydarzeń z jej udziałem minęło wiele lat. Nie chodzi tylko o małżeństwo ze Staśkiem! 

"Wracam wypoczęta, opalona i gotowa… wejść na plan Rancza"  - napisała tajemniczo Waligórska na swoim profilu na Facebooku przed rozpoczęciem zdjęć. 

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Czy Wioletka i Stasiek będą razem w nowym "Ranczu"? 

Warto przypomnieć, że w ostatnim sezonie "Rancza", który skończył się w listopadzie 2016 roku, związek Wioletki i Staśka przechodził poważną próbę. Posterunkowy z Wilkowyj wyjechał bowiem na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wrócił dopiero pod koniec 10 serii "Rancza" na ferie zimowe i Wigilię. I wtedy w knajpie "U Japycza" doszło do starcia Staśka z jego następcą, nowym posterunkowy Wojtkiem Osteckim (Kacper Matula). Młody policjant nie tylko zajął miejsce Staśka na komendzie w Wilkowyjach, ale także był mocno zainteresowany Wioletką. 

Magdalena Waligórska i Arkadiusz Nadar nie grali już wspólnych scen w 10 sezonie "Rancza". Póki co nie wiadomo, czy scenarzyści połączą ich znów na ekranie w najnowszej 11 serii "Ranczo. Zemsta wiedźm". 

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