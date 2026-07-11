Ranczo. Odmieniona Wioletka wróciła do Wilkowyj niczym królowa, a Waligórska pokazuje scenariusz nowego sezonu - WIDEO

Jak potoczą się losy Wioletki w nowym 11 sezonie "Rancza"?

Jak będzie wyglądała Wioletka w nowym "Ranczu"? Czy w nadchodzącym 11 sezonie, którego emisja w TVP planowana jest na jesień 2026 roku, barmanka z Wilkowyj nadal będzie żoną policjanta Staśka? Mimo że małżeństwo Koteckich nie przechodziło żadnego poważnego kryzysu w ostatnim sezonie "Rancza" ponad 10 lat temu, to jednak zakulisowy konflikt między aktorami - Magdaleną Waligórską i Arkadiuszem Nadarem - może wpłynąć na dalsze losy ich bohaterów.

Od rozpoczęcia zdjęć na planie nowego "Rancza" minął już miesiąc, ale Magdalena Waligórska dopiero teraz miała pierwszy dzień zdjęciowy w roli Wioletki. Dopiero co 45-letnia wróciła z wakacji z Bułgarii, a już przeistoczyła się uwielbianą postać. Nie ukrywa przy tym, że w życiu jej bohaterki mogą zajść spore zmiany. W końcu od ostatnich wydarzeń z jej udziałem minęło wiele lat. Nie chodzi tylko o małżeństwo ze Staśkiem!

"Wracam wypoczęta, opalona i gotowa… wejść na plan Rancza" - napisała tajemniczo Waligórska na swoim profilu na Facebooku przed rozpoczęciem zdjęć.

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Czy Wioletka i Stasiek będą razem w nowym "Ranczu"?

Warto przypomnieć, że w ostatnim sezonie "Rancza", który skończył się w listopadzie 2016 roku, związek Wioletki i Staśka przechodził poważną próbę. Posterunkowy z Wilkowyj wyjechał bowiem na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wrócił dopiero pod koniec 10 serii "Rancza" na ferie zimowe i Wigilię. I wtedy w knajpie "U Japycza" doszło do starcia Staśka z jego następcą, nowym posterunkowy Wojtkiem Osteckim (Kacper Matula). Młody policjant nie tylko zajął miejsce Staśka na komendzie w Wilkowyjach, ale także był mocno zainteresowany Wioletką.

Magdalena Waligórska i Arkadiusz Nadar nie grali już wspólnych scen w 10 sezonie "Rancza". Póki co nie wiadomo, czy scenarzyści połączą ich znów na ekranie w najnowszej 11 serii "Ranczo. Zemsta wiedźm".

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