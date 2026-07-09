Ranczo. Miłosne sceny Solejuków jakich jeszcze nigdy nie było! Tęsknota zrobiła swoje, ale wrócili do siebie po latach - WIDEO

Co się wydarzy w nowym "Ranczu" u Solejuków?

Po upływie dekady Solejukowie w nowym sezonie "Rancza" nie będą już tym samym małżeństwem. Ze zdjęć i relacji z planu wynika,że dla Solejukowej czas się zatrzyma, zupełnie się nie zestarzeje, ale Solejuk mocno posiwieje, a na jego twarzy pojawią się kolejne zmarszczki.

Z upływem czasu Solejukowie będą nie tylko dojrzałymi, doświadczonymi przez los ludźmi, lecz przede wszystkim małżonkami, którzy mimo licznych burz, problemów i przeciwności pozostaną razem. Nawet, kiedy dom Solejuków opuszczą kolejne dzieci. Bo wiadomo już, że w 11 sezonie "Rancza" w rodzinie Kazimiery i Macieja zabraknie m.in. Marianka (Jędrzej Cempura).

A co z pozostałą szóstką dzieci? W obsadzie nowego "Rancza" pojawi się na pewno pastuszek Jasiek (Daniel Zawiska), ale póki co nie wiadomo, czy do 11 sezonu dołączą: Kasia Solejuk (Anna Stępień), Szymek (Maciej Cempura), Zbysiek (Karol Sokołowski), Muniek (Arkadiusz Sokołowski) i Rysio (Radosław Sokołowski).

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Miłosne sceny Solejuków na planie nowego "Rancza"

Katarzyna Żak i Sylwester Maciejewski podczas pierwszego spotkania na planie "Rancza" po długiej rozłące Solejuków nie szczędzili sobie czułości. Oczywiście wcielając się w rolę ekranowych bohaterów!

- Wróciliśmy do siebie po dziesięciu latach... - nie krył radości Solejuk.

- Powiedz Solejuk, stęskniłeś się?

- Bardzo tęskniłem! Za taką kobitą. Jędza, bo jędza, ale kobita...

Co się działo ostatnio z Solejukami w "Ranczu"?

Na długo przed finałem ostatniego sezonu "Rancza" Solejukowie zostali milionerami i zadbali o przyszłość każdego dziecka. Po wygranej w Lotto pięciu milionów złotych podzieliła fortunę między szóstkę dzieci, żeby miały dobry start w życiu. Za namową księdza (Cezary Żak) pewną część pieniędzy przeznaczyła na kościół, a za pozostałą kwotę Solejukowie urządzili grilla dla wszystkich znajomych z Wilkowyj, żeby zawistni, zazdrośni sąsiedzi im odpuścili.

Przypominamy, że w 10 serii "Rancza" Kazimiera skończyła studia i zdobyła upragniony licencjat z filozofii. Ku przerażeniu Macieja, który wpadł we wściekłość, że żona chce robić karierę naukową. Zabronił jej nawet dalszego studiowania. Solejuk wygrał tę batalię tylko dlatego, że Solejukowa i tak nie zamierzała kontynuować nauki, z uwagi na brak możliwości zrobienia studiów magisterskich zaocznie. Ostatecznie Solejukowa dostała posadę nauczycielki filozofii w szkole w Wilkowyjach.

Ranczo. Miłosne sceny Solejuków jakich jeszcze nigdy nie było!