Ranczo. Przebiegły Czerepach zmieni wygląd i pokaże do czego jest zdolny! Przerazi nawet księdza proboszcza - ZDJĘCIA

Tak będzie wyglądał Czerepach w nowym sezonie "Rancza"

Artur Barciś przeszedł metamorfozę do roli Czerepacha w nowym "Ranczu" już dwa tygodnie temu. Zgolił brodę, którą nosił od dłuższego czasu i od razu odmłodniał o co najmniej kilkanaście lat. Mimo że w poprzednich sezonach "Rancza" najbliższy człowiek byłego wójta, a obecnie prezydenta Pawła Kozioła (Cezary Żak), nosił na głowie tupecik, to wiele wskazuje na to, że odcinkach, które będą emitowane jesienią Czerepach doczeka się własnych włosów. Niewykluczone, że przejdzie przeszczep w Turcji...

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Kariera Czerepacha w polityce skończy się w nowym "Ranczu"?

Za zmianą wyglądu Czerepacha w nowym 11 sezonie "Rancza" nie pójdzie jednak wewnętrzna przemiana, "nawrócenie" na właściwą ścieżkę kariery w wielkiej polityce. Wszystko, co osiągnął jeden z liderów Polskiej Partii Uczciwości (PPU), późniejszy wicepremier rządu, czyli nagłe awanse i polityczne intrygi to efekt tego, że jest Czerepach jest mistrzem knucia i manipulacji, zawsze wywołuje ogromne zamieszanie nie tylko na scenie politycznej, ale także w lokalnej społeczności w Wilkowyjach. Odbija się to na życiu osobistym Czerepach, szczególnie na małżeństwie z Lodzią (Magdalena Kuta).

Na planie nowego "Rancza" Artur Barciś nagrywał ostatnio sceny na nowej plebanii księdza Roberta, a Bartek Kasprzykowski zapowiedział przy okazji, że Czerepach znów wkroczy do akcji i pokaże, do czego jest zdolny, żeby osiągnąć polityczny sukces! A jednak nadejdzie moment, w którym Czerepach zda sobie sprawę, że koniec jest blisko...

Ranczo. Metamorfoza Artura Barcisia do roli Czerepacha

"Obcując z przebiegłością i chytrością Czerepacha, ma się ciarki na plecach… @arturbarcisofficial to tytan!"

Pożegnanie Kozioła i Czerepacha z prezydenturą w nowym "Ranczu"

To już pewne, że w nowym sezonie "Rancza" akcja skupi się wokół ostatniego miesiąca drugiej kadencji prezydentury Kozioła. Były wójt razem z Czerepachem wróci do Wilkowyj z Pałacu Prezydenckiego i zastanie dziwny obraz. Nie tylko ksiądz Robert, ale także brat bliźniak prezydenta, biskup Piotr Kozioł, będzie zaskoczy tym, kim teraz stał się najważniejszy człowiek w państwie. Mając u swojego boku zaufanego Czerepacha.