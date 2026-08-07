Ranczo. Duże zmiany u prezydentowej. Violetta Arlak zdradza, jak wygląda nowe życie Haliny Kozioł - ZDJĘCIA

Halina Kozioł jako pierwsza dama w "Ranczo"

W 11. sezonie „Rancza. Zemsta wiedźm” widzowie zobaczą dalsze losy dobrze znanych mieszkańców Wilkowyj. Jedną z bohaterek, która wróci po 10 latach przerwy, będzie Halina Kozioł, w którą ponownie wcieli się Violetta Arlak. Żona Pawła Kozioła przeszła w serialu długą drogę. Początkowo była przede wszystkim gospodynią domową, która niejednokrotnie musiała radzić sobie z charakterem swojego męża. Paweł Kozioł od zawsze miał ogromne ambicje polityczne, a Halina często musiała znosić jego pomysły, intrygi i walkę o władzę. Z czasem jednak stała się ważną częścią jego życia i kariery. Gdy Kozioł został prezydentem, jej sytuacja również całkowicie się zmieniła. W nowych odcinkach zobaczymy więc Halinę już jako pierwszą damę.

Violetta Arlak zdradziła, co czeka Halinę

Telewizja Polska zapytała Violettę Arlak, jak jej bohaterka odnajdzie się w nowej roli oraz jak będzie wyglądała jej relacja z prezydentem Koziołem. Aktorka przyznała, że w przypadku tego małżeństwa trudno przewidzieć, czego można się spodziewać.

- No właśnie troszkę poczuwam się, ale jak to jest? Myślę, że tego nie odczuję do końca, aczkolwiek z tym Koziołem to wszystko jest możliwe. Relacje z Koziołem się pogłębiają, cokolwiek to znaczy.

Aktorka na pytanie czym zaskoczy widzów Halina, odpowiedziała: - No jak teraz pokażemy, jak wyglądam, to już nie zaskoczy - powiedziała Violetta Arlak.

Halina Kozioł znów zachwyci wyglądem

Fani „Rancza” doskonale pamiętają, że Halina zawsze wyróżniała się na tle mieszkańców Wilkowyj. Bohaterka miała własny styl, lubiła eleganckie ubrania, dodatki i nie bała się wyrazistych kolorów.

Po zdjęciach i materiałach z planu widać, że w nowym sezonie Halina nadal będzie wierna swojemu charakterystycznemu wizerunkowi. Dystyngowany wygląd i blond fryzura pozostaną jej znakami rozpoznawczymi, choć status pierwszej damy może oznaczać jeszcze większą dbałość o stylizacje. Nowe odcinki „Rancza” pokażą ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury Pawła Kozioła. Po latach spędzonych w świecie wielkiej polityki bohater wróci do Wilkowyj, gdzie spotka dawnych znajomych i zmierzy się z nową rzeczywistością.