Przyjaciółki, odcinek 300: Julka straci prawo do opieki nad synem! Anka z Pawłem uratują Oliwiera

Przyjaciółki, odcinek 293: Tak tajemnicza Natalia w ciąży wkroczy do życia Ingi! To jej dom kupi? – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Przyjaciółki" 25 sezon, odcinek 10 (odcinek 300) - czwartek, 8.05.2025, o godz. 21.15 w Polsacie

W 300 odcinku serialu "Przyjaciółki" Julka otrze się o stratę opieki nad synkiem! Jak to możliwe, że córka Strzeleckich znajdzie się w tak złym położeniu? To szkoła chłopca zainterweniuje, bo zdaniem pedagogów Oliwier może być ofiarą przemocy... To bardzo poważne oskarżenia, ale dobro dziecka jest przecież najważniejsze. Zdesperowana Julka nie będzie wiedziała, co robić. Na szczęście Strzeleccy szybko zareagują.

Syn Julki ofiarą przemocy? Podejrzanym jest Tomasz!

Julka układa sobie życie z Tomaszem, chociaż oczywiście nie każdemu pasują takie decyzje dziewczyny. Dojdzie też do snucia planów o przeprowadzce. W związku z pracą Tomasza byłoby lepiej, gdyby Julka z Oliwierkiem mieszkali w Łodzi. Tomasz, który prowadzi życie między dwoma miastami, ze względu na dzieci, zaplanuje wyprowadzkę do rodzinnego miasta byłej żony, aby ułatwić sobie i bliskim funkcjonowanie.

Problem polega na nastawieniu Oliwiera do partnera mamy. Ich relacje od początku są skomplikowane, a kiedy będzie mowa o wyprowadzce na stałe, chłopiec zadeklaruje, że woli zostać z dziadkami. W szkole zaczną podejrzewać, że chłopiec może być ofiarą przemocy...

Strzeleccy przejmą opiekę nad wnukiem? Oliwier jest ofiarą przemocy?

Placówka szkolna zdecyduje się na wszczęcie procedury niebieskiej karty. Prawnik zostanie zatrzymany przez policję i zobowiązany do złożenia wyjaśnień. Podejrzenia będą dotyczyły także samej Julki. Anka z Pawłem włączą się w szokującą sprawę i osobiście porozmawiają z przedstawicielami szkoły i urzędniczką.

- W obecnej sytuacji najważniejsze jest bezpieczeństwo dziecka - uzna urzędniczka.

- Oliwier spędza z nami prawie każdy weekend - wyjaśni Anka.

- Ma swój pokój, ma swoje książki, zabawki. Razem w ogrodzie dokarmiamy jeże. To jest jego ulubione zajęcie - doda Paweł.

- Widzę, że macie państwo kwalifikacje, żeby zaopiekować się wnukiem do czasu decyzji sądu rodzinnego - stwierdza kobieta.

- A kiedy wnuk będzie przesłuchiwany? - dopyta Strzelecki.

- Oczywiście jak najszybciej. Możliwe, że jutro rano. Najistotniejsze, że nie mieszkają państwo z podejrzanym, a chłopiec zna to miejsce.

- Na pewno czuje się u nas bezpiecznie - potwierdzi Anka.

- Jako adwokatom nie muszę państwu przypominać, że matka chłopca, jako osoba żyjąca wcześniej z podejrzanym pod jednym dachem, nie może nocować w tym samym miejscu, co dziecko? - przypomni urzędniczka, a Strzeleccy zrobią wszystko, byle tylko pomóc wnukowi i Julce.

