Przyjaciółki, odcinek 288: Tajemnica Tadeusza i Patrycji. Przyłapie klienta Wiktora w hotelu

W 288 odcinku serialu "Przyjaciółki" Patrycja (Joanna Liszowska) przeżyje prawdziwy szok, kiedy przypadkowo przerwie schadzkę rozemocjonowanego Tadeusza (Piotr Cyrwus). Kochan wpadnie do hotelu, by oddać Żurkowi kieliszki, ale wtedy niespodziewanie zastanie go w objęciach pewnej brunetki. To zaskoczy żonę Wiktora (Paweł Deląg), który prowadzi rozprawę rozwodową znajomego. Reakacja Tadeusza w 288 odcinku "Przyjaciółek" będzie natychmiastowa.