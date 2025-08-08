Przyjaciółki, 26 sezon. Co Małgosia Socha ma wspólnego z Ingą?! Po latach wyszło na jaw, że nie założyłaby jej ciuchów!

Na planie "Przyjaciółek" rządzi kostiumograf

Styl Ingi to efekt pracy całego zespołu, a szczególnie osoby odpowiedzialnej za kostiumy. – Trudno jest dyskutować z kostiumografem. To jest jakaś wizja całości obsady, więc kostiumograf odpowiada za każdą postać, stara się je zróżnicować, żebyśmy były inne, niepodobne do siebie, miały też inny charakter w kostiumie – powiedziała Małgorzata Socha w rozmowie z Polsatem. Dzięki temu Inga wyróżnia się na tle pozostałych bohaterek – jej styl jest kobiecy, lekki, ale bywa też odważny i ekstrawagancki.

„To często nie jest moja bajka”

Aktorka, która prywatnie uchodzi za ikonę stylu, szczerze przyznaje, że nie wszystkie stroje Ingi znalazłyby się w jej własnej szafie. – To często nie jest moja bajka, ale doceniam pracę naszej kostiumograf – podkreśla Socha. Jednocześnie zapowiada, że nowa odsłona serialu przyniesie modowe powiewy świeżości. – Wiem, że ten nowy sezon, lato... będzie wnosić wiele nowych możliwości – zdradza gwiazda

Letnie kolory na jesień

Choć podczas letnich zdjęć pogoda potrafiła zaskoczyć, zmuszając ekipę do cieplejszych zestawów, w serialu nie zabraknie zwiewnych, kobiecych kreacji. Widzowie mogą liczyć na różnorodne sukienki i efektowne dodatki, które jeszcze przed premierą można było podziwiać w mediach społecznościowych aktorów „Przyjaciółek”.

Nowe otwarcie w życiu Ingi

W 26. sezonie Inga spróbuje poukładać swoje życie na nowo. Po burzliwej i pełnej emocji relacji z Borysem (Piotr Stramowski) Gruszewska postanowi dać sobie szansę u boku przystojnego architekta. To będzie dla niej początek zupełnie nowego etapu – pełnego nadziei, ale też obaw, czy uda się zbudować trwałe uczucie. Widzowie przekonają się, czy tym razem los będzie dla niej łaskawy.

Nowe odcinki 26. sezonu „Przyjaciółek” zobaczymy od 11 września o godz. 21:40 w Polsacie.