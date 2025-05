Koniec Przyjaciółek. Tajemnica Sławka wyjdzie na jaw w ostatnim 302 odcinku! Przygotuje dla Doroty niespodziankę - ZDJĘCIA

"Przyjaciółki" 25 sezon, odcinek 12 (odcinek 302), ostatni - czwartek, 22.05.2025, o godz. 21.15 w Polsacie

Powrót Sławka zaszokował wszystkich! Już w 302 odcinku "Przyjaciółek" wątek powracającego do serialu Kacpra Kuszewskiego będzie kontynuowany. To raczej pewne, że Sławek znów zagości w życiu Dorotki i Mirandki na dłużej... Co ciekawe, aktor nie pojawiał się na ekranie hitu Polsatu przez cztery lata! Przypomnijmy, że zarówno on, jak i Dorotka z córką zniknęli na Zanzibarze. Jakiś czas temu do kraju powróciły tylko Dorotka z Mirandką, które próbowały utrzymywać dawny styl życia. Wyszło jednak na jaw, że pensjonat na Zanzibarze spłonął, Grabowska straciła pieniądze, miłość i nie ma jak prowadzić dawnego życia!

Sławek przygotuje niespodziankę. Nad tym pracował miesiącami!

Zdradzamy, że w 302 odcinku "Przyjaciółek" Dorotka porozmawia z byłym partnerem, który nagle powrócił do Polski. Nie mieli kontaktu, ale on przyjedzie z sercem na dłoni i ogłosi, że ma dla ukochanej pewną niespodziankę. Wyda się, nad czym pracował miesiącami!

- (…) Odbudowałem nasz pensjonat – oznajmi Sławek w 302 odcinku "Przyjaciółek"

- Mój, mój pensjonat – szybko sprostuje Dorotka.

- Twój pensjonat, czeka na ciebie i ja też – zapewni stęskniony mężczyzna.

- Naprawdę, naprawdę, pojawiasz się tutaj nie wiadomo skąd i myślisz, że co? – zapyta poirytowana Grabowska.

- Myślę tylko o tobie i o Mirandzie.

- A ja nie chcę w ogóle o tym słuchać, skąd miałeś pieniądze na remont? - racjonalnie zapyta Dorota.

- Wiele rzeczy zrobiłem sam, dlatego tyle to trwało, ale chciałem, żebyście miały dokąd wrócić – wytłumaczy Sławek.

Dorotka i Sławek razem w finale 25. sezonu serialu "Przyjaciółki"?

To oczywiste, że Sławek pojawi się w kraju, by odzyskać ukochaną i przyszywaną córeczkę. Niestety to nie jest tak, że Dorotka przez okres rozłąki siedziała i czekała na byłego partnera. Przecież ma swoją historię z m.in. Dagmarem (Marcin Korcz) i Norbertem (Jacek Knap).

- Naprawdę oszalałeś – podsumuje Dorota.

- No, to prawda, oszalałem już jakiś czas temu… – oznajmi Sławek.

- Zdjęcia tego pensjonatu jakieś masz? – zapyta coraz bardziej zaciekawiona Grabowska.

Czy ona i Sławek mogą do siebie wrócić i razem wyjechać na Zanzibar? To byłby szokujący zwrot akcji.