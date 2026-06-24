Ranczo. Odmieniona babka i Lucy zrobią porządek w Wilkowyjach? Będą porwania, pościgi i potrzebna będzie większa moc w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Co się wydarzy w nowym sezonie "Rancza"? Porwania, pościgi, wątki sensacyjne

Powrót serialu "Ranczo" cały czas wzbudza sporo wątpliwości, czy na pewno zmiany w obsadzie są koniecznie i czy wiedźmy w Wilkowyjach nie zepsują dawnego klimatu kultowej produkcji TVP. Reżyser Wojciech Adamczyk wie jednak co robi i w wielu wywiadach zapewnia widzów, że nawet jeśli będą zaskoczeni fabułą sześciu nowych odcinków "Rancza", to na pewno się nie zawiodą.

- Pojawią się nowi bohaterowie, pojawią się nowe tematy, pojawią się czary i magia w większej ilości, bo one bywały w Wilkowyjach. Pojawią się wątki sensacyjne, też w większym natężeniu niż dotychczas. I wydaje mi się, że pojawi się bardzo wyraźna refleksja na temat związane z obecną Polską i Polakami. Ona może być tym razem troszeczkę dotkliwa, ale mam nadzieję, że trafna i dająca do myślenia - ujawnił reżyser "Rancza" w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie".

W jednym z pierwszych dni zdjęciowych do nowego "Rancza" do obsady dołączyły nie tylko tytułowe wiedźmy, ale także oficerowie Służby Ochrony Państwa (SOP), bo przecież prezydent Paweł Kozioł (Cezary Żak) będzie potrzebował ochrony po powrocie do Wilkowyj. Ochroniarzy Kozioła zagrają m.in. Janusz Onufrowicz i Adrian Zaremba.

- Są zwroty akcji. Jest wielka polityka. Są sceny akcji, które nagrywaliśmy! Porwania, pościgi! - zapowiedział Janusz Onufrowicz, który jako oficer SOP będzie strzegł bezpieczeństwa prezydenta Kozioła.

Na planie "Rancza" Adrian Zaremba wspomniał też o scenach kaskaderskich z udziałem Służby Ochrony Państwa, która będzie robiła coś, co wykracza poza jej kompetencje.Zobacz też: Ranczo. Nowe bohaterki namieszają w Wilkowyjach. One zagrają wiedźmy! Reżyser ujawnia nazwiska aktorek - ZDJĘCIA

Po co będą wiedźmy w nowym sezonie "Rancza"? Dlaczego babka wpuści je do Wilkowyj?

Gdzie w tym sensacyjnym zamieszaniu w Wilkowyjach w nowym sezonie "Rancza" będą wiedźmy? Do czego będzie potrzebna moc babki - zielarki i Lucy, która zawsze rozumiała się z wiejską znachorką bez słów?

Grażyna Zielińska na swoim profilu na Facebooku opublikowała zdjęcia z potajemnego sabatu wiedźm w lesie, na którym będą nie tylko odprawiały rytuały i warzyły mikstury, ale spotykały się z siłami demonów. Zapowiedziała także, że przed babką i Lucy będzie ważna misja w nowych odcinkach "Rancza". To dlatego pojawi się właśnie aż 9 nowych wiedźm.

"Potrzebna większa moc" - wyjawiła aktorka, która podbiła serca widzów "Rancza" jako babka - zielarka.

"Kocham RANCZO w niepogodę Kocham RANCZO w letni skwar, Kocham RANCZO gdy się mienią jasno drzewa, Kocham Ranczo gdy jesienią jest ulewa.Kocham RANCZO wciąż na nowo, choć go tyle lat już znam.Kocham Ranczo, a dlatego kocham "RANCZO",BO wszyscy, cudni ludzie, GRAMY TAM!!!!Pamiętajcie! Serial TVP !!!" - napisała ekranowa babka.

Kiedy emisja nowego "Rancza" w TVP? Ile będzie odcinków?

Wszystko wskazuje na to, że 6 nowych odcinków "Rancza" 11 sezonu "Zemsta wiedźm" premierę na antenie TVP1 będzie miało jesienią 2026 roku. Ale dokładna data powrotu "Rancza" nie została jeszcze podana.