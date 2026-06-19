Ranczo. Niepewny los Solejukowej w nowym sezonie. Nie tylko w Wilkowyjach będą zdziwieni, co teraz będzie robiła Kazia - ZDJĘCIA

Co się wydarzy u Solejukowej w nowym sezonie "Rancza"?

Nowe "Ranczo" będzie miało tytuł "Zemsta wiedźm", więc wiele wskazuje na to, że w premierowych odcinkach to kobiety przejmą władzę w Wilkowyjach. W przypadku Solejukowej chyba nikogo to specjalnie nie dziwi, bo zawsze rządziła twardą ręką w domu! Nie stroniący od alkoholu Solejuk (Sylwester Maciejewski) nie raz przekonał się, że z Kazią nie powinien zadzierać!

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Poza tym Solejukowa przez wszystkie sezony "Rancza" udowodniła, że nawet niewykształcona, prosta kobieta ze wsi może odnieść sukces, nie tylko dzięki ciężkiej pracy, ale przede wszystkim wrodzonemu talentowi. Zdała maturę, poszła na studia filozoficzne, nauczyła się kilku języków, często służyła radom nie tylko Lucy, ale także innym kobietom z Wilkowyj, a nawet księżom z plebanii. Ksiądz Maciej (Mateusz Rusin) tylko z Solejukową mógł rozmawiać na poważne, filozoficzne tematy.

Jak daleko zajdzie Solejukowa w nowym sezonie "Rancza"? Czy dalej będzie słynęła z tego, że lepi najlepsze pierogi w Polsce? Na pewno wygląd Solejukowej się nie zmieni, bo Katarzyna Żak na planie premierowych odcinków wygląda tak samo jako 10 lat temu.

- Rzeczywiście chustka jest, skarpetki są, czyli wszystko jest na swoim miejscu. Nostalgia, łezka wzruszenia, dużo emocji się wkrada, bo to dla mnie bardzo ważna rola - powiedziała aktorka w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie" na planie serialu.

Nie chciała jednak ujawnić, jak się potoczą losy Solejukowej w kolejnym 11 sezonie "Rancza".

- Tego nie mogę zdradzić. Nic a nic! Nie mogę państwu opowiedzieć, bo później nie będziecie chcieli zasiąść przed telewizorami i nas oglądać. I być ciekawi, czy będę lepić, czy nie będę lepić i co się u mnie dzieje. Tak myślę, że z taką samą ekscytacją jak my podchodzimy od naszej pracy i zdjęć, to państwo będziecie czekać na gotowe "Ranczo" - wyjaśniła widzom "Pnś".

Solejukowa z ważną misją w dworku Lucy w nowym "Ranczu"

W jednym z pierwszych dni zdjęciowych na planie "Rancza" Solejukowa zjawiła się w dworku Lucy z ważną misją. Na spotkanie zostali też zaproszeni m.in. babka (Grażyna Zielińska) oraz urzędujący prezydent Paweł Kozioł (Cezary Żak), który za miesiąc ma zakończyć drugą kadencję prezydentury.

- Wizyta u Lucy w dworku dotyczy bardzo ważnej kwestii odrobinę społecznej, odrobinę politycznej. Wiadomo, że Solejukowa biegła jest w różnych dziedzinach i tutaj jej doświadczenie filozoficzne i wiedzy o społeczeństwie się liczy, więc stąd moja wizyta w dworku - wyjawiła Katarzyna Żak.

Kiedy premiera nowego "Rancza" w TVP?

Kontynuacja kultowego serialu o mieszkańcach wsi Wilkowyje pod tytułem "Ranczo. Zemsta wiedźm" będzie miała premierę w TVP1 jesienią tego roku. Zdjęcia do nowych odcinków rozpoczęły się na początku czerwca i potrwają aż do 20 sierpnia. Nowe "Ranczo" będzie liczyło 6 odcinków i będzie stanowiło bezpośrednią kontynuację wydarzeń sprzed 10. lat z ostatniego sezonu.