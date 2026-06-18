Zanim przejdziemy do nowości, warto przypomnieć kluczowe wątki z epizodu numer 413. Wówczas domownicy wspierali załamaną Virtudes, natomiast pomiędzy don Romulem a Salvadorem doszło do ostrej wymiany zdań. Równolegle Lorenzo wprowadzał w błąd Catalinę, a progi rezydencji przekroczyli rodzice Jimeny. Dodatkowo Martina nie kryła złości wobec Margarity, zaś Jimena wyszła do Abla z wyjątkowo podłą propozycją.

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Co wydarzy się w 414. odcinku serialu La Promesa?

Manuel wpada na przebiegły plan. Sugeruje Ablowi, aby ten dla niepoznaki niezwłocznie przystał na warunki postawione wcześniej przez Jimenę. Dzięki temu sprytna kobieta nie zorientuje się, że medyk zdradził już przyjacielowi całą prawdę o jej kłamstwach. W tym samym czasie stanowcza Jana odbywa poważną rozmowę z lekarzem. Pokojówka nie pozostawia cienia wątpliwości – za popełnione oszustwa nie zamierza mu nigdy wybaczyć.

Jimena nie daje jednak za wygraną i za wszelką cenę próbuje poznać sekrety męża. Zdesperowana kobieta w bezczelny sposób naciska na zdezorientowaną Marię Fernandez, żądając od niej natychmiastowego ujawnienia, do kogo tak naprawdę wzdycha Manuel.

Z kolei w innej części rezydencji Salvador próbuje załagodzić niedawny spór. Mężczyzna kaja się przed don Romulem za swoje wybuchowe zachowanie i krytykę wymagań przełożonego, mając nadzieję na rychłe naprawienie nadszarpniętych relacji.

Catalina przeżywa w tym czasie ogromny zawód miłosny. Załamana arystokratka otwiera się przed Simoną, opowiadając jej o bolesnym rozczarowaniu postawą Pelayo. Targana silnymi emocjami, postanawia kategorycznie odwołać wizytę u proboszcza i tym samym wstrzymuje wszelkie przygotowania do ceremonii zaślubin.

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La promesa odcinek 414. Gdzie i kiedy oglądać w TVP?

Hiszpańską produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Premiera 414. epizodu zaplanowana jest na czwartek, 18 czerwca 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli zasiąść przed odbiornikami w trakcie telewizyjnej emisji, mają możliwość nadrobienia zaległości na platformie streamingowej TVP VOD. Przypominamy również o artykule: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial.

Obsada i fabuła hiszpańskiego hitu La Promesa

Fabuła telenoweli skupia się na losach Jany, która z każdym dniem poznaje coraz mroczniejsze tajemnice arystokratycznego rodu Lujan. Przebywając w posiadłości, główna bohaterka musi nieustannie lawirować między własnymi planami a gęstą siecią pałacowych intryg i konfliktów służby z panami. Sprawę dodatkowo komplikuje jej rosnąca więź z Manuelem, zmuszając dziewczynę do rozdarcia pomiędzy pragnieniem odwetu a prawdziwym uczuciem. Napięcie w rezydencji rośnie, a poszukiwana przez nią prawda może okazać się niezwykle szokująca.

W hiszpańskim hicie na ekranie pojawiają się między innymi:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

Eva Martín odgrywająca rolę Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho grający Manuela Lujána Ezquerdo

María Castro występująca jako Pía Adarre

Joaquín Climent w roli Rómula Baezy

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero w roli Candeli Garcíi

Carmen Asecas odgrywająca Catalinę Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán wcielająca się w Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez w roli Petry Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina grająca Marię Fernández

Laura Simón w roli Loli Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes