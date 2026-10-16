La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 502: Miłość Cataliny i Pelayo odżyje! W tym samym czasie Jana i Manuel ukryją Píę

Catalina i Pelayo spróbują odbudować związek w 502. odcinku „La Promesy”

Skandal w prasie oraz utrata pozycji i majątku przez Pelaya mocno zachwiały jego relacją z ukochaną. Choć w 496. epizodzie wyznał jej całą prawdę o swoich problemach finansowych, dziewczyna już wcześniej dążyła do zgody. W 502. odcinku Catalina i Pelayo ostatecznie postanowią dać sobie drugą szansę i zawalczą o wspólną przyszłość. Bohaterowie spróbują zażegnać dotychczasowy kryzys, jednak czas pokaże, czy uda im się pokonać wszystkie narastające przeciwności losu i odbudować dawne zaufanie.

Jana i Manuel przeniosą Píę do chaty Ramony w 502. odcinku „La Promesy”

Niedawno wyszło na jaw, że Pía wciąż żyje. Prawdę o tym Jana wyjawiła Manuelowi w 494. epizodzie, a następnie oboje odwiedzili ukrywającą się kobietę, gorączkowo planując jej ratunek. W 502. odsłonie hiszpańskiej produkcji Jana i Manuel zorganizują ryzykowną przeprowadzkę i przeniosą Píę z mrocznej jaskini do chaty Ramony. Zmiana dotychczasowej kryjówki to kolejny, niezwykle kluczowy krok w walce o zapewnienie jej upragnionego bezpieczeństwa z dala od wrogów.

Martina przyjmie zaproszenie księżnej de Cerezuelos w 502. odcinku „La Promesy”

Chociaż Ayala wcześniej bezczelnie przyznał się do sfabrykowania medycznej diagnozy wykluczającej otrucie, dziewczyna zdecydowała się pójść na ustępstwa. Martina zawarła z nim trudny układ i obiecała, że zaakceptuje ewentualny ślub swojej matki z baronem. W 502. odcinku bohaterka zapragnie wreszcie odetchnąć od intryg i przejąć kontrolę nad własnym losem. Gdy księżna de Cerezuelos zaprosi ją na arystokratyczny podwieczorek, Martina z chęcią przyjmie propozycję, szukając chwili relaksu w wyższych sferach, z dala od pałacowych napięć.

Służba pomoże Virtudes, a Cruz będzie miała pretensje do Manuela w 502. odcinku „La Promesy”

Mieszkańcy pałacu nie pozostaną obojętni na dramatyczny los Virtudes. Po tym, jak Simona walczyła o to, by mały Adolfito mógł na pewien czas zostać z matką, pałacowa służba przeprowadzi zbiórkę i przekaże Virtudes pieniądze na start w zupełnie nowe życie.

Równolegle dojdzie do ostrego starcia na wyższych szczeblach. Markiza Cruz wpadnie w furię, gdy zorientuje się, że Manuel całkowicie zapomniał o ich zaplanowanym wspólnym wyjściu. Kolejne nieporozumienie na tym tle tylko zaogni ich i tak już trudne relacje, które od dawna były mocno nadwyrężone wcześniejszymi, kontrowersyjnymi wyborami życiowymi panicza.

„La Promesa – pałac tajemnic” – data i godzina emisji 502. odcinka

Kolejna odsłona hitowej, hiszpańskiej telenoweli zadebiutuje na małym ekranie już niebawem. Premiera 502. odcinka serialu „La Promesa – pałac tajemnic” odbędzie się we wtorek, 20 października 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Dla widzów, którzy z różnych przyczyn nie zdążą przed telewizory, epizod z perypetiami Cataliny, Jany czy wzburzonej markizy Cruz będzie również tradycyjnie dostępny online w darmowym serwisie streamingowym TVP VOD.

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