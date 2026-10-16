Dziedzictwo, odcinek 1058: Pelin posunie się za daleko? Razem z Cansel spróbuje skompromitować Nanę - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-16 14:48

W najnowszym, 1058. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo” widzowie zobaczą kolejną intrygę uknutą przez Pelin i Cansel. Kobiety zrobią wszystko, by zniszczyć wizerunek Nany w oczach jej męża, Poyraza, podważając tym samym jej pozycję. Ich niecne plany nie przebiegną jednak tak, jak sobie to założyły, ponieważ mężczyzna okaże się odporny na manipulacje. Czy to ostudzi zapał Pelin w walce o względy Poyraza?

Pelin i Cansel przygotują kolejną intrygę przeciwko Nanie w 1058. odcinku „Dziedzictwa”

Wydarzenia z 1056. odsłony „Dziedzictwa”, w których Nana wspierała Poyraza w sprzedaży owoców, mocno rozbudziły zazdrość w Pelin. W nadchodzącym, 1058. odcinku, razem z Cansel podejmą kolejne próby zdyskredytowania Nany w oczach jej męża. Ich celem będzie upokorzenie kobiety, co – w ich mniemaniu – zmieni nastawienie Poyraza do żony. Pelin nie ukrywa, że pragnie odzyskać dawnego ukochanego i zająć należne jej miejsce w jego życiu. Świadoma rosnącego znaczenia Nany dla mężczyzny, postanawia zawrzeć sojusz z Cansel, by wspólnie osłabić pozycję znienawidzonej rywalki.

Poyraz nie da się zmanipulować w 1058. odcinku „Dziedzictwa”

Wysiłki Cansel i Pelin, mające na celu skompromitowanie Nany, spełzną na niczym, gdyż Poyraz nie da się łatwo zwieść. Mężczyzna zachowa czujność i nie uwierzy w insynuacje kobiet, co skutecznie uchroni jego relację z żoną przed zniszczeniem. Taki rozwój wydarzeń będzie bolesnym rozczarowaniem dla Pelin. Mimo jej ciągłych starań o odzyskanie uczuć Poyraza, jego stanowcza postawa nie daje jej żadnej przewagi nad Naną. W 1058. epizodzie „Dziedzictwa” walka o serce mężczyzny będzie kontynuowana w formie kolejnego podstępu, jednak cel Cansel i Pelin pozostanie nieosiągnięty. Nana może być pewna, że jej mąż potrafi trzeźwo ocenić sytuację i nie pozwoli sobą kierować.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1058

Nowe odcinki tureckiej produkcji „Dziedzictwo” są emitowane każdego dnia o godzinie 16:00 w telewizyjnej Jedynce. Premiera 1058. odcinka została zaplanowana na wtorek, 27 października 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję w TVP1, mogą nadrobić zaległości w internecie, ponieważ wszystkie epizody udostępniane są w serwisie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (w oryginale znane jako Emanet) to bijąca rekordy popularności turecka telenowela, opowiadająca o miłości, życiowych dramatach i walce o utrzymanie rodziny. Zaczyna się od historii małego Yusufa, który po stracie rodziców zostaje oddany pod opiekę chłodnego wuja Yamana. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy w ich życiu pojawia się skromna ciotka chłopca, Seher, wywołując falę silnych emocji. Początkowa wzajemna niechęć i ataki ze strony wrogów ostatecznie ustępują miejsca rodzącemu się uczuciu między opiekunami, a ich więź daje dziecku nadzieję na lepsze jutro.

Kolejne serie przynoszą diametralne zmiany i dramatyczne wydarzenia, związane z bolesną stratą. Yaman Kırımlı ponosi śmierć, w wyniku czego ciężar opieki nad Yusufem oraz dbałość o kontynuację rodowego dziedzictwa spada na Nanę Maryam.

Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy Nana staje przed widmem deportacji. By zapobiec jej wyjazdowi i uchronić chłopca przed kolejną utratą najbliższej osoby, w ich życiu pojawia się Poyraz. Decyduje się na fikcyjne małżeństwo z Naną, które z czasem przeradza się w relację pełną napięć i skrajnych emocji, a wymuszony sojusz staje się początkiem nowych uczuć.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu w roli Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj grający Poyraza
  • Berat Rüzgar Özkan jako młody Yusuf
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