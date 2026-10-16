Dziedzictwo, odcinek 1058: Pelin posunie się za daleko? Razem z Cansel spróbuje skompromitować Nanę - ZDJĘCIA

Pelin i Cansel przygotują kolejną intrygę przeciwko Nanie w 1058. odcinku „Dziedzictwa”

Wydarzenia z 1056. odsłony „Dziedzictwa”, w których Nana wspierała Poyraza w sprzedaży owoców, mocno rozbudziły zazdrość w Pelin. W nadchodzącym, 1058. odcinku, razem z Cansel podejmą kolejne próby zdyskredytowania Nany w oczach jej męża. Ich celem będzie upokorzenie kobiety, co – w ich mniemaniu – zmieni nastawienie Poyraza do żony. Pelin nie ukrywa, że pragnie odzyskać dawnego ukochanego i zająć należne jej miejsce w jego życiu. Świadoma rosnącego znaczenia Nany dla mężczyzny, postanawia zawrzeć sojusz z Cansel, by wspólnie osłabić pozycję znienawidzonej rywalki.

Poyraz nie da się zmanipulować w 1058. odcinku „Dziedzictwa”

Wysiłki Cansel i Pelin, mające na celu skompromitowanie Nany, spełzną na niczym, gdyż Poyraz nie da się łatwo zwieść. Mężczyzna zachowa czujność i nie uwierzy w insynuacje kobiet, co skutecznie uchroni jego relację z żoną przed zniszczeniem. Taki rozwój wydarzeń będzie bolesnym rozczarowaniem dla Pelin. Mimo jej ciągłych starań o odzyskanie uczuć Poyraza, jego stanowcza postawa nie daje jej żadnej przewagi nad Naną. W 1058. epizodzie „Dziedzictwa” walka o serce mężczyzny będzie kontynuowana w formie kolejnego podstępu, jednak cel Cansel i Pelin pozostanie nieosiągnięty. Nana może być pewna, że jej mąż potrafi trzeźwo ocenić sytuację i nie pozwoli sobą kierować.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1058

Nowe odcinki tureckiej produkcji „Dziedzictwo” są emitowane każdego dnia o godzinie 16:00 w telewizyjnej Jedynce. Premiera 1058. odcinka została zaplanowana na wtorek, 27 października 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję w TVP1, mogą nadrobić zaległości w internecie, ponieważ wszystkie epizody udostępniane są w serwisie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (w oryginale znane jako Emanet) to bijąca rekordy popularności turecka telenowela, opowiadająca o miłości, życiowych dramatach i walce o utrzymanie rodziny. Zaczyna się od historii małego Yusufa, który po stracie rodziców zostaje oddany pod opiekę chłodnego wuja Yamana. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy w ich życiu pojawia się skromna ciotka chłopca, Seher, wywołując falę silnych emocji. Początkowa wzajemna niechęć i ataki ze strony wrogów ostatecznie ustępują miejsca rodzącemu się uczuciu między opiekunami, a ich więź daje dziecku nadzieję na lepsze jutro.

Kolejne serie przynoszą diametralne zmiany i dramatyczne wydarzenia, związane z bolesną stratą. Yaman Kırımlı ponosi śmierć, w wyniku czego ciężar opieki nad Yusufem oraz dbałość o kontynuację rodowego dziedzictwa spada na Nanę Maryam.

Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy Nana staje przed widmem deportacji. By zapobiec jej wyjazdowi i uchronić chłopca przed kolejną utratą najbliższej osoby, w ich życiu pojawia się Poyraz. Decyduje się na fikcyjne małżeństwo z Naną, które z czasem przeradza się w relację pełną napięć i skrajnych emocji, a wymuszony sojusz staje się początkiem nowych uczuć.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu w roli Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj grający Poyraza

Berat Rüzgar Özkan jako młody Yusuf

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