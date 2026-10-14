Felicita, odcinek 17: Marco i Nina mają romans?! Zośka zobaczy ich razem i poczuje się oszukana - ZDJĘCIA

W 17. odcinku „Felicita” Zośka zobaczy Marco z Niną. Czy połączy ich romans?

Powrót do Polignano miał pomóc Zośce uporządkować sprawy, które pozostawił po sobie Kamil. Kobieta wciąż będzie szukała odpowiedzi na pytania dotyczące podwójnego życia męża i jego relacji z włoską rodziną. Nie będzie jednak mogła skupić się wyłącznie na przeszłości. Na jej drodze pojawi się kolejna sytuacja, która zachwieje poczuciem bezpieczeństwa. Zośka zobaczy Marco w towarzystwie Niny. Ten widok natychmiast wzbudzi jej podejrzenia. Kobieta, która już raz boleśnie przekonała się, że bliska osoba może ukrywać przed nią ważne fakty, zacznie obawiać się powtórki z historii. Czy między Marco i Niną rzeczywiście będzie się rozwijać romans, czy Zośka zbyt szybko wyciągnie wnioski?

W 17. odcinku „Felicita” Oliwia bezskutecznie poszuka kontaktu z Davide

Własne problemy nie pozwolą Zośce zapomnieć o sytuacji córki. Oliwia również wróci do Polignano, ale jej myśli będą krążyły wokół Davide. Dziewczyna będzie próbowała się z nim skontaktować, jednak jej starania nie przyniosą rezultatu. Oliwia jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że Davide mierzy się z przemocą domową, a chłopak milczy jak zaklęty. Nie chce przyznawać się przyjaciółce do tak dramatycznych doświadczeń ze swojego życia. Milczenie chłopaka będzie dla niej coraz trudne do zniesienia. Już w 16. odcinku „Felicita” Oliwia nie uwierzyła w zapewnienia Giulii, że z Davide wszystko jest w porządku. Miała powody, by się niepokoić, a brak odpowiedzi nie pomoże jej odzyskać spokoju.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 17

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 17. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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