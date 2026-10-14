Splątane losy, odcinek 67: Remzi zacznie podejrzewać najgorsze. Tahsin szykuje na niego zasadzkę?

Spis treści
- Czy Tahsin zastawił pułapkę na Remziego w 67. odcinku "Splątanych losów"?
- Halil szuka pomocy u Susan w 67. odcinku "Splątanych losów"
- Burak żąda szczerości od Yasemin w 67. odcinku "Splątanych losów"
- Kiedy i gdzie oglądać 67. odcinek "Splątanych losów"?
- O czym są "Splątane losy" i kto występuje w serialu?
Czy Tahsin zastawił pułapkę na Remziego w 67. odcinku "Splątanych losów"?
Tahsin wyciąga do Remziego dłoń, zapraszając go na partyjkę kart, ale ten nie daje się zwieść pozorom. Propozycja wydaje mu się wyjątkowo podejrzana i rodzi obawy, czy to aby nie sprytnie zastawiona pułapka. Mężczyzna kalkuluje najgorsze warianty, nie chcąc niepotrzebnie ryzykować. Jego pozycja jest skomplikowana – z jednej strony od dawna załatwia sprawy Tahsina, z drugiej używa kompromitujących informacji o jego przeszłości, by szantażować innych. Zbliżające się spotkanie może pozbawić go resztek kontroli nad sytuacją.
Halil szuka pomocy u Susan w 67. odcinku "Splątanych losów"
Bezwzględny Remzi nie daje spokoju również Halilowi. Wykorzystując jego dawne układy z Tahsinem, bezlitośnie żąda pieniędzy. Przyparty do muru Halil nie ma wyjścia i decyduje się błagać Susan o pożyczkę. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy zaniepokojona Munevver zaczyna domyślać się, że mężczyzna prowadzi podwójną grę. Przyciśnięta przez nią Susan musi w końcu ujawnić, co naprawdę dzieje się w życiu Halila i jakie sekrety przed nią ukrywa.
Burak żąda szczerości od Yasemin w 67. odcinku "Splątanych losów"
Kryzys nie omija również relacji Buraka i Yasemin. Mężczyzna jest załamany faktem, że ukochana wciąż ukrywa przed nim prawdę o swoim pochodzeniu. Brak szczerości z jej strony staje się dla niego nie do zniesienia. W poprzednim odcinku widzowie dowiedzieli się, że Münevver to w rzeczywistości babcia Yasemin, czego ta boi się wyznać Burakowi. Narastające napięcie i mnożące się tajemnice grożą poważnym zachwianiem ich związku.
Kiedy i gdzie oglądać 67. odcinek "Splątanych losów"?
Emisja 67. odcinka „Splątanych losów” zaplanowana jest na czwartek, 15 października 2026 roku. Epizod będzie można obejrzeć o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla widzów preferujących internet, serial dostępny będzie także na platformie TVP VOD.
O czym są "Splątane losy" i kto występuje w serialu?
Turecka produkcja „Splątane losy” (Bizi Birleştiren Hayat) przedstawia historię Münevver Ketenci, zamożnej i chłodnej mieszkanki Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, gdy pod jej drzwiami pojawia się 5-letnia Mine, która okazuje się być jej wnuczką. To odkrycie skłania kobietę do poszukiwań zaginionej córki, Pakize. Równolegle rozwija się pełen napięć romans między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.
W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar