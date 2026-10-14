Felicita, odcinek 20: Podejrzenia o nadużycia finansowe nabiorą mocy. Piotr spróbuje ukryć niewygodną prawdę?

Zośka i Ewka zaczną drążyć sprawę finansów w 20. odcinku „Felicita”

W 20. odcinku „Felicita” Zośka i Ewka skupią się na podejrzeniach dotyczących możliwych nadużyć finansowych. Kobiety będą chciały dokładniej przyjrzeć się sprawie i sprawdzić, czy za niepokojącymi sygnałami kryje się coś więcej. Dla Zośki sprawa będzie szczególnie istotna ze względu na tajemnice związane z przeszłością Kamila. W 13. odcinku „Felicita” akt notarialny potwierdził, że Kamil i Giulia wspólnie kupili dom, a sprawy spadkowe połączyły obie rodziny również finansowo. Z kolei w 15. odcinku „Felicita” Zośka skonfrontowała się z Piotrem, który musiał wyjaśnić, co wiedział o zobowiązaniach Kamila wobec włoskiej rodziny. Teraz Zośka i Ewka ponownie przyjrzą się sprawom finansowym.

Piotr zacznie działać za plecami Zośki w 20. odcinku „Felicita”

W 6. odcinku „Felicita” poprosiła Piotra o przeszukanie firmowych dokumentów dotyczących nieruchomości w Polignano. Mężczyzna udawał wówczas zaskoczonego zarówno istnieniem domu, jak i Nico. W 20. odcinku „Felicity” nie będzie biernie przyglądać się sytuacji. Spróbuje porozumieć się z Giulią bez wiedzy Zośki. Taki ruch może wzbudzić podejrzenia, zwłaszcza że Zośka już wcześniej próbowała wyjaśnić jego rolę w sprawach związanych z Kamilem. Będzie ona miała powody, by nie przyjmować wszystkiego, co usłyszy od wspólnika zmarłego męża, bez sprawdzenia.

Oliwia nie będzie się dobrze bawić na działce w 20. odcinku „Felicita”

Problemy nie ominą również Oliwii. W 20. odcinku „Felicita” nastolatka pojedzie z przyjaciółmi na działkę, ale wyjazd nie przyniesie jej oczekiwanej radości. Równocześnie Jagoda zacznie niepokoić się dziwnym zachowaniem Daniela.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 20

Premierowy odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki po emisji w telewizji będą również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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