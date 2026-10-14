La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 498: Ayala przełamie dumę i przeprosi Martinę. Catalina nie pogodzi się ze stratą Pelaya

Baron w 498. odcinku „La Promesy” zaskoczy Martinę. Niespodziewany zwrot akcji

Sprawa Martiny nagle zmieni swój bieg. Dziewczyna dowie się od barona de Ayali, że symptomy, które wcześniej interpretowano jako efekt otrucia, w rzeczywistości mogły być spowodowane zwykłą chorobą. W związku z tym Ayala postanowi przeprosić Martinę za rzucane wcześniej oskarżenia. Pytanie brzmi, czy to wystarczy, aby wybaczyła mu pobyt w szpitalu psychiatrycznym i groźbę wysłania do zakonu, i czy przypadkiem nie zacznie planować rewanżu na arystokracie.

Catalina i Pelayo znowu razem? Bohaterka „La Promesy” składa propozycję w 498. odcinku

Catalina, po zakończeniu związku z Adriano, postanowi naprawić relacje z Pelayo. Wydawać by się mogło, że trudno będzie jej wybaczyć dawne kłamstwa, zaangażowanie w nielegalny handel bronią i kontakty z Cruz, jednak ostatecznie uzna, że padli ofiarą manipulacji ze strony markizy. Pomimo bolesnej przeszłości, to właśnie ona zasugeruje, aby spróbowali ponownie nawiązać więź i zacząć wszystko od nowa.

Tajemnica w hiszpańskim serialu. Jana chce pomóc Píi

Jana nie przestaje zamartwiać się sytuacją Píi. Kobieta wciąż ukrywa się przed światem, a jej położenie spędza sen z powiek osobom z jej otoczenia. Jana zdecyduje się nie czekać z założonymi rękami i poszukać sposobu, aby wyciągnąć przyjaciółkę z kłopotów. O swoich planach opowie Manuelowi. Ich konwersacja skupi się głównie na tym, w jaki sposób zagwarantować Píi bezpieczeństwo.

Simona prosi o wsparcie dla Adolfita w nowym, 498. odcinku „La Promesy”

W majątku La Promesa powróci również wątek małego Adolfita. Simona zwróci się z oficjalnym zapytaniem do don Rómula i Petry. Poprosi ich o zgodę na to, by chłopiec mógł zamieszkać w pałacu na jakiś czas, w towarzystwie swojej matki. Udzielenie pozwolenia nie będzie jednak łatwe, gdyż wymaga to aprobaty osób decyzyjnych w posiadłości.

Petra z „La Promesy” ma propozycję dla Ricarda

Petra będzie równolegle realizować swoją strategię wobec Santosa. W poprzednim odcinku zdążyła się zbliżyć do chłopaka, próbując wdrożyć go w tajniki zawodu pierwszego lokaja. W najnowszym epizodzie gospodyni przedstawi Ricardowi ofertę dotyczącą przyszłości jego syna. Formalnie to Ricardo sprawuje funkcję mayordomo, lecz Petra dostrzega w Santosie spory potencjał, widząc w nim następcę na to zaszczytne stanowisko.

Kiedy emisja 498. odcinka „La Promesa - pałac tajemnic”? Data i godzina emisji w TVP2

Odcinek 498 serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie pokazany widzom w środę, 14 października 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 15:05 w stacji TVP2. Odcinek tradycyjnie będzie można również obejrzeć online na platformie TVP VOD, gdzie fani dowiedzą się, co dalej spotka Martinę, Catalinę, Pelaya, Janę i pozostałych mieszkańców pałacu.

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