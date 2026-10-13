Felicita, odcinek 16: Wiktor wróci z szokującą propozycją, a Zośka będzie załamana tym, co zrobiła Ewka

Zośka nie pogodzi się z Ewką w 16. odcinku „Felicita”

Zośka nadal będzie bardzo zraniona zachowaniem Ewki. Jagoda spróbuje załagodzić konflikt i doprowadzić do porozumienia między przyjaciółkami, jednak jej mediacja nie przyniesie rezultatu. Zośka nie będzie jeszcze gotowa, by odsunąć na bok emocje i spojrzeć na sytuację spokojniej.

Duże znaczenie będzie miało to, co Ewka przypomni sobie w związku z Kamilem. W 15. odcinku „Felicita” wróciła pamięcią do ważnej rozmowy ze zmarłym mężem Zośki. Teraz jej konflikt z przyjaciółką jeszcze bardziej się zaostrzy, a Zośka mocno przeżyje to, co zrobi Ewka.

W 16. odcinku „Felicita” Wiktor wróci z zaskakującą propozycją

Niespodziewanie w Warszawie pojawi się Wiktor. Mężczyzna, z którym Zośka miała już wcześniej bliższy kontakt, wróci z propozycją, której kobieta się nie spodziewała. Jego pojawienie się w tak trudnym dla niej momencie może okazać się szczególnie ważne.

W 9. odcinku „Felicita” Zośka po czterech latach samotności zdecydowała się na randkę z Wiktorem. W 10. odcinku potraktowała ich noc jako symboliczne zamknięcie pewnego etapu. Teraz mężczyzna ponownie pojawi się w jej życiu, tym razem z konkretną propozycją.

Oliwia będzie martwić się o Davide w 16. odcinku „Felicita”

Niepokój nie ominie także Oliwii. Dziewczyna nadal nie będzie przekonana, że z Davide wszystko jest w porządku. Zapewnienia Giulii nie wystarczą, by rozwiać jej obawy. Oliwia będzie miała coraz więcej powodów, by zastanawiać się, co naprawdę dzieje się z chłopakiem.

Jej niepokój będzie miał swoje źródło w wydarzeniach z wcześniejszych odcinków. W 14. odcinku „Felicita” Oliwia coraz mocniej martwiła się znikającym Davide, a w 15. odcinku nadal nie radziła sobie z jego milczeniem.

Stella i Francesca zrealizują swój plan w 16. odcinku „Felicita”

W Polignano własne działania podejmą Stella i Francesca. Kobiety wprowadzą w życie plan, który wcześniej przygotowały. Będzie to kolejny wątek, który dołoży emocji do sytuacji bohaterów przebywających we Włoszech.

W 11. odcinku „Felicita” Stella i Francesca już martwiły się stanem Marco i szukały sposobu, by sprawdzić, jak naprawdę się czuje. Teraz przejdą od planowania do działania.

Kiedy 16 odcinek „Felicita” w TVP1?

Premierowy odcinek serialu „Felicita” można oglądać w środę, 14 października 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

Felicita: O czym jest serial? Kto w nim występuje?

Produkcja TVP „Felicita” to 26-odcinkowy serial obyczajowy zrealizowany we współpracy polsko-włoskiej, którego reżyserem jest Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieść „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książka „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Historia skupia się na warszawskiej psycholożce, Zośce. Kobieta razem z córką, Oliwią, wyrusza do Polignano a Mare w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadane w liście napisanym przez zmarłego Kamila. We Włoszech na jaw wychodzi podwójne życie mężczyzny, który miał tam partnerkę, synka Nico oraz prawa do części nieruchomości. Walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają Zośkę i Oliwię do konfrontacji z przeszłością i rozpoczęcia nowego etapu w życiu w serialu „Felicita”.

W rolach głównych widzowie mogą oglądać:

Laurę Breszkę jako Zośkę,

Dawida Ogrodnika jako Kamila,

Klementynę Karnkowską jako Oliwię,

Orianę Celentano jako Giulię,

Francesca Petita jako Davide,

Annę Dereszowską jako Ewkę.

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