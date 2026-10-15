Felicita, odcinek 21: Marco postawi Tiziano ultimatum. Ojciec Davide będzie miał poważny problem

Marco postawi Tiziano ultimatum w 21. odcinku „Felicita

Marco nie pozostanie obojętny na problemy Davide. W 21. odcinku „Felicita” postanowi zaangażować się w jego rodzinne sprawy. Chłopak zmaga się z trudną sytuacją w domu - jego ojciec nie zamierzał odpuścić i próbował wciągać syna w nielegalne interesy, a także bił go. Marco zdecyduje się zareagować i postawi Tiziano ultimatum. Dla ojca Davide będzie to poważne wyzwanie. Jego interwencja może mieć duże znaczenie dla dalszych losów Davide, który potrzebował wsparcia i szansy na wyrwanie się spod wpływu ojca.

Zośka i Ewka znajdą sposób na walkę z Piotrem w 21. odcinku „Felicita”

W 20. odcinku „Felicita” Zośka i Ewka coraz głębiej badały sprawę możliwych nadużyć finansowych związanych z nieruchomością we Włoszech. Piotr próbował nawet porozumieć się z Giulią za plecami Zośki. W 21. odcinku serialu „Felicita” w tej sprawie nastąpi ważny zwrot. Odnalezione pełnomocnictwo da Zośce i Ewce podstawę do podjęcia działań przeciwko Piotrowi. Kobiety będą mogły wykorzystać dokument w walce o wyjaśnienie spraw, które budziły ich podejrzenia. Ich determinacja może okazać się bardzo skuteczna.

Enzo wyzna Stelli prawdę w 21. odcinku „Felicita”

W 21. odcinku „Felicita” do ważnego kroku zdobędzie się również Enzo. Mężczyzna wyjawi Stelli prawdę o sobie, na co wcześniej nie potrafił się odważyć. Jego wyznanie może zmienić sposób, w jaki kobieta będzie na niego patrzyła.

Tymczasem Oliwia znajdzie się na skraju konfliktu z Alką i Lokim. Napięcie między przyjaciółmi niemal doprowadzi do zerwania ich relacji. Problemy nastolatki pokażą, że nie tylko dorośli będą musieli zmierzyć się z trudnymi decyzjami i konsekwencjami swoich zachowań.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 21

Premierowy odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki po emisji w telewizji będą również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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