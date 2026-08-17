La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 461: Adriano ponownie zjawi się u Cataliny. Manuel i Curro podejmą ryzykowną wyprawę

Dramat Lope i troska Jany

Najbliższy odcinek skupi się na dramatycznej sytuacji kucharza. Pobitym Lope zaopiekuje się Jana, która nie zdoła ukryć rosnącego strachu o jego stan zdrowia. Kobieta ma poważne obawy, że poszkodowany doznał groźnych obrażeń wewnętrznych. W tych nerwowych momentach przy rannym nieustannie czuwa Vera, próbując zagwarantować mu opiekę na najwyższym możliwym poziomie.

Wizyta Adriano i wiadomości zza oceanu

Z kolei Adriano postanawia ponownie spotkać się z Cataliną, co otwiera nowy rozdział w ich skomplikowanej relacji. Ciekawie zapowiada się też sytuacja w części pałacu przeznaczonej dla służby. To właśnie tam Maria opowie reszcie załogi o wiadomościach przekazanych prosto z Nowego Jorku od Teresy. Zaskakujące doniesienia błyskawicznie obiegają pracowników rezydencji.

Niebezpieczna misja i trudne obietnice

Jednocześnie Manuel, Curro i ich kompani pokonują zarośnięty las, szukając drogi do angielskiego posterunku. Ich przeprawa w tak trudnym terenie zagraża ich bezpieczeństwu na każdym kroku. W samej rezydencji dojdzie natomiast do szczerej wymiany zdań między Martiną a jej matką. W efekcie Martina zapewnia, że zaprzestanie tworzenia konfliktów z Ignaciem.

Kiedy emisja 461. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic"?

Premierę 461. epizodu „La Promesa - pałac tajemnic” zaplanowano na poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku. Start o 15:05 na antenie TVP2. Produkcja trafi też do oferty platformy TVP VOD.

O serialu i obsadzie

Fabuła „La Promesa – pałac tajemnic” przenosi nas w realia 1913 roku. Wszystko dzieje się w okazałej, arystokratycznej posiadłości, której mieszkańcy skrywają liczne tajemnice, uwikłani w skomplikowane intrygi i zdrady.

W obsadzie serialu brylują m.in. Ana Garcés (Jana), Arturo Sancho (Manuel) oraz Eva Martín (Cruz). U boku tych gwiazd występują Manuel Regueiro, María Castro, Jordi Coll czy Teresa Quintero. To właśnie ich gra aktorska oraz liczne zwroty akcji przyciągają widzów przed ekrany.

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