La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 367. Curro nie jest tym za kogo się podawał. Tylko Janie zdradził swoją tajemnicę

Joanna Dembek
2026-04-10 17:49

„La promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska produkcja kostiumowa. Widzowie śledzą w niej losy pokojówki Jany, która usilnie próbuje rozwikłać zagadkę śmierci swojej matki. W luksusowej posiadłości z początku ubiegłego stulecia chęć zemsty miesza się z niebezpiecznymi grami wyższych sfer. Nowe wydarzenia zobaczymy 10 kwietnia w 367. odcinku telenoweli.

Autor: TVP/ Materiały prasowe

La Promesa, odcinek 367. Zaskakujące wyznanie Curro

Simona i Virtudes w końcu mogą cieszyć się wspólnymi chwilami po długich latach rozłąki. Baron de Ayala nie ustaje w złośliwościach i rzuca pod adresem mieszkańców La Promesy kolejne cierpkie komentarze. W tym samym czasie Manuel udaje się na zaplanowane zawody lotnicze. Z kolei Lope żali się Salvadorowi i Pii, że Vera wyraźnie go unika. Przełożona tłumaczy mu, co jest powodem takiego zachowania kobiety. Najważniejszym momentem odcinka będzie jednak chwila, w której Curro zdradzi Janie, kto w rzeczywistości jest jego ojcem.

Gdzie i kiedy oglądać 367. odcinek serialu La Promesa - pałac tajemnic?

Hiszpańska telenowela „La promesa – pałac tajemnic” gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku. Emisja każdego odcinka odbywa się o godzinie 15:05 w TVP2. Premiera 367. odcinka zaplanowana jest na piątek, 10 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie mogą śledzić losów bohaterów w telewizji, mają możliwość obejrzenia wszystkich odcinków – zarówno zaległych, jak i premierowych – na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada hiszpańskiego hitu La promesa - pałac tajemnic

Jana coraz mocniej angażuje się w poznawanie sekretów familii Lujan. Z każdym dniem wychodzą na jaw nowe spiski i tajemnice ukryte w rezydencji La Promesa. Pokojówka staje przed trudnymi wyzwaniami – musi maskować swoje autentyczne cele i jednocześnie radzić sobie w otoczeniu przepełnionym fałszem, manipulacją oraz ciągłymi sporami między arystokracją a służbą. Sytuację Jany dodatkowo komplikuje relacja z Manuelem, zmuszając ją do wyboru między zaplanowaną zemstą a nowym uczuciem. Atmosfera w pałacu staje się coraz bardziej napięta, a wszystko wskazuje na to, że prawda, do której dąży kobieta, będzie o wiele mroczniejsza, niż początkowo zakładała.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
