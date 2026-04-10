La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 367. Curro nie jest tym za kogo się podawał. Tylko Janie zdradził swoją tajemnicę

La Promesa, odcinek 367. Zaskakujące wyznanie Curro

Simona i Virtudes w końcu mogą cieszyć się wspólnymi chwilami po długich latach rozłąki. Baron de Ayala nie ustaje w złośliwościach i rzuca pod adresem mieszkańców La Promesy kolejne cierpkie komentarze. W tym samym czasie Manuel udaje się na zaplanowane zawody lotnicze. Z kolei Lope żali się Salvadorowi i Pii, że Vera wyraźnie go unika. Przełożona tłumaczy mu, co jest powodem takiego zachowania kobiety. Najważniejszym momentem odcinka będzie jednak chwila, w której Curro zdradzi Janie, kto w rzeczywistości jest jego ojcem.

Gdzie i kiedy oglądać 367. odcinek serialu La Promesa - pałac tajemnic?

Hiszpańska telenowela „La promesa – pałac tajemnic” gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku. Emisja każdego odcinka odbywa się o godzinie 15:05 w TVP2. Premiera 367. odcinka zaplanowana jest na piątek, 10 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie mogą śledzić losów bohaterów w telewizji, mają możliwość obejrzenia wszystkich odcinków – zarówno zaległych, jak i premierowych – na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada hiszpańskiego hitu La promesa - pałac tajemnic

Jana coraz mocniej angażuje się w poznawanie sekretów familii Lujan. Z każdym dniem wychodzą na jaw nowe spiski i tajemnice ukryte w rezydencji La Promesa. Pokojówka staje przed trudnymi wyzwaniami – musi maskować swoje autentyczne cele i jednocześnie radzić sobie w otoczeniu przepełnionym fałszem, manipulacją oraz ciągłymi sporami między arystokracją a służbą. Sytuację Jany dodatkowo komplikuje relacja z Manuelem, zmuszając ją do wyboru między zaplanowaną zemstą a nowym uczuciem. Atmosfera w pałacu staje się coraz bardziej napięta, a wszystko wskazuje na to, że prawda, do której dąży kobieta, będzie o wiele mroczniejsza, niż początkowo zakładała.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes

