La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 367. Curro nie jest tym za kogo się podawał. Tylko Janie zdradził swoją tajemnicę

La Promesa, odcinek 367. Zaskakujące wyznanie Curro
Simona i Virtudes w końcu mogą cieszyć się wspólnymi chwilami po długich latach rozłąki. Baron de Ayala nie ustaje w złośliwościach i rzuca pod adresem mieszkańców La Promesy kolejne cierpkie komentarze. W tym samym czasie Manuel udaje się na zaplanowane zawody lotnicze. Z kolei Lope żali się Salvadorowi i Pii, że Vera wyraźnie go unika. Przełożona tłumaczy mu, co jest powodem takiego zachowania kobiety. Najważniejszym momentem odcinka będzie jednak chwila, w której Curro zdradzi Janie, kto w rzeczywistości jest jego ojcem.
Gdzie i kiedy oglądać 367. odcinek serialu La Promesa - pałac tajemnic?
Hiszpańska telenowela „La promesa – pałac tajemnic” gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku. Emisja każdego odcinka odbywa się o godzinie 15:05 w TVP2. Premiera 367. odcinka zaplanowana jest na piątek, 10 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie mogą śledzić losów bohaterów w telewizji, mają możliwość obejrzenia wszystkich odcinków – zarówno zaległych, jak i premierowych – na platformie streamingowej TVP VOD.
Fabuła i obsada hiszpańskiego hitu La promesa - pałac tajemnic
Jana coraz mocniej angażuje się w poznawanie sekretów familii Lujan. Z każdym dniem wychodzą na jaw nowe spiski i tajemnice ukryte w rezydencji La Promesa. Pokojówka staje przed trudnymi wyzwaniami – musi maskować swoje autentyczne cele i jednocześnie radzić sobie w otoczeniu przepełnionym fałszem, manipulacją oraz ciągłymi sporami między arystokracją a służbą. Sytuację Jany dodatkowo komplikuje relacja z Manuelem, zmuszając ją do wyboru między zaplanowaną zemstą a nowym uczuciem. Atmosfera w pałacu staje się coraz bardziej napięta, a wszystko wskazuje na to, że prawda, do której dąży kobieta, będzie o wiele mroczniejsza, niż początkowo zakładała.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes