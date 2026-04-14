La Promesa, odcinek 374. Cavendish szantażuje Pelayo, a Catalina nie wie, że jej ukochanemu grozi śmierć

Poprzedni epizod przyniósł szczere wyznanie miłości pomiędzy Manuelem a Janą, po którym arystokrata umożliwił partnerce spotkanie z jej bratem. Dziewczyna zaczęła poważnie kwestionować winę barona w kwestii morderstwa jej matki, poszukując prawdy na własną rękę. Równocześnie wizyta Norberty wprowadziła w rezydencji ogromne napięcie i nerwową atmosferę. Z kolei Simona wspierała Lope w dylematach uczuciowych, motywując go do otwartości wobec Very, co zapoczątkowało ogromne zmiany w egzystencji młodego kucharza.

"La Promesa - pałac tajemnic" - Streszczenie odcinka 374

Dziedzic rodu nie zamierza dłużej tolerować złośliwości kierowanych w stronę swojej wybranki. Manuel wdaje się w bezpośredni i ostry spór z matką, pełniąc rolę tarczy dla Jany, co skutkuje niezwykle toksyczną atmosferą w całej posiadłości. Mimo osobistych trudności, główna bohaterka znajduje siłę na wsparcie Lopego, który musi ostatecznie zmierzyć się z demonami oraz bolesnymi doświadczeniami ze swojego dzieciństwa. Przeszłość daje o sobie znać również w przypadku Simony, która zostaje kompletnie zdruzgotana nienawistnymi oskarżeniami rzucanymi przez Norbertę.

Radosne informacje o powrocie Curro do zdrowia schodzą na dalszy plan w obliczu nadciągających problemów. Młodzieniec opuszcza wreszcie swoją sypialnię i wspólnie z Martiną stara się odbyć szczerą rozmowę z Leonor. Tymczasem bezlitosny Cavendish szantażuje Pelayo pozbawieniem życia, próbując przejąć całkowitą kontrolę nad lukratywnym handlem bronią. Otwarte pozostaje pytanie, czy mężczyzna ugnie się pod presją Anglika oraz czy Catalina w końcu odkryje nielegalne interesy swojego partnera. Widmo nadchodzącej tragedii nieubłaganie wisi nad wszystkimi mieszkańcami pałacu.

"La Promesa - pałac tajemnic" - Gdzie i o której oglądać 374 odcinek?

Hiszpańska produkcja kostiumowa gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie kanału TVP2. Premiera 374. odcinka została oficjalnie zaplanowana na wtorek, 21 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli śledzić losów ulubionych bohaterów w telewizji, mają możliwość nadrobienia wszystkich bieżących oraz archiwalnych epizodów za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

"La Promesa - pałac tajemnic" - Fabuła i obsada hiszpańskiej telenoweli

Wraz z odkrywaniem kolejnych sekretów rodziny Lujan, Jana zapoznaje się z mrocznymi intrygami ukrytymi w murach tytułowej posiadłości. Codzienność stawia przed nią zupełnie nowe wyzwania – kobieta zmuszona jest maskować swoje prawdziwe cele, manewrując w świecie pełnym konfliktów pomiędzy domownikami a służbą. Jej skomplikowana więź z Manuelem dodatkowo gmatwa całą sytuację, zmuszając bohaterkę do wyboru pomiędzy zaplanowaną zemstą a rodzącym się uczuciem. Rosnące napięcie wyraźnie zwiastuje, że poszukiwana przez nią prawda może być jeszcze bardziej wstrząsająca, niż początkowo zakładała.

W hiszpańskiej produkcji występują następujący aktorzy:

- Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

- Eva Martín odgrywająca rolę Cruz Ezquerdo de Luján

- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

- Arturo Sancho grający Manuela Luján Ezquerdo

- María Castro występująca jako Pía Adarre

- Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy

- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

- Carmen Flores Sandoval kreująca postać Simony Martínez

- Teresa Quintero jako Candela García

- Carmen Asecas odgrywająca Catalinę Luján

- Paula Losada wcielająca się w Jimenę

- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

- Alberto González grający Juana Ezquerdo

- Marga Martínez w roli Petry Arcos

- Enrique Fortún występujący jako Lope Ruiz

- Sara Molina jako María Fernández

- Laura Simón odgrywająca Lolę Montoro

- Rafa de Vera wcielający się w Conrado Funesa