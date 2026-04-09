La promesa, odcinek 371: Czy Lope zdobędzie się na miłosne wyznanie, a Vera wreszcie zrozumie, że to nie przyjaźń?

Co wydarzyło się w 370. odcinku "La promesa"? Jana surowo ukarana
W minionym epizodzie hiszpańskiej telenoweli Jana poniosła dotkliwe konsekwencje swojego nieposłuszeństwa. Choć Manuel i Curro starali się przekonać Cruz do złagodzenia reprymendy, markiza pozostała zupełnie obojętna na ich prośby. Z kolei Pia nie kryła ogromnego oburzenia wobec reszty służby za zatajenie faktu zniknięcia dziewczyny. W międzyczasie Petra zrelacjonowała hrabiemu de Ayala ostatnie chwile z życia Feliciana. Margarita natomiast zaczęła nabierać poważnych podejrzeń co do niespodziewanego wyjazdu Pelayo do uzdrowiska.
"La promesa - pałac tajemnic". Streszczenie 371. odcinka. Lope walczy z uczuciami do Very
Pobyt w uzdrowisku wyraźnie służy Catalinie i Pelayo, którzy cieszą się wspólnie spędzanym czasem. W samej posiadłości La Promesa na noc zatrzymuje się Virtudes. Przełomowym momentem odcinka jest szczere wyznanie Petry, która zdradza markizie całą prawdę o Felicjanie. Tymczasem w hangarze Manuel oferuje swoją bezinteresowną pomoc Janie. Największe emocje towarzyszą jednak wątkowi miłosnemu. Lope potwornie tęskni za Verą, lecz strach przed odrzuceniem paraliżuje go przed ujawnieniem prawdy. Kucharz nie ma pojęcia, że dziewczyna odwzajemnia jego gorące uczucie, tkwiąc w błędnym przekonaniu o czysto przyjacielskich intencjach mężczyzny.
Kiedy i gdzie oglądać 371. odcinek "La promesa - pałac tajemnic"? Emisja w TVP2
Kostiumową produkcję "La promesa – pałac tajemnic" można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku. Najnowszy, 371. odcinek zagości na ekranach telewizorów w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2. Dla widzów, którzy nie zdążą na premierową emisję, przygotowano doskonałą alternatywę. Wszystkie dotychczasowe, jak i bieżące epizody hiszpańskiej telenoweli są dostępne w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.
"La promesa - pałac tajemnic". O czym opowiada hiszpański serial i kto w nim występuje?
Z każdym dniem spędzonym w posiadłości La Promesa, Jana odkrywa kolejne mroczne sekrety arystokratycznej rodziny Lujan. Dziewczyna zmuszona jest do ciągłego ukrywania swoich prawdziwych intencji, jednocześnie próbując przetrwać w środowisku przesyconym manipulacją. Jej skomplikowana relacja z Manuelem zmusza ją do trudnego wyboru pomiędzy chęcią zemsty za śmierć matki a szybko rozwijającym się uczuciem. Narastające w pałacu napięcie zwiastuje, że ostateczna prawda może okazać się znacznie bardziej wstrząsająca, niż początkowo zakładała główna bohaterka.
Na ekranie w hiszpańskiej produkcji występują następujący aktorzy:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes