La promesa, odcinek 364. Salvador i Maria muszą wstrzymać się ze ślubem. Sprawy w pałacu komplikują się

W poprzednim, 363. epizodzie Cruz nie kryła wielkiego gniewu z powodu odizolowania swojego siostrzeńca. Tymczasem Curro odkrył szokującą prawdę o rzekomym wypadku na polowaniu, który najprawdopodobniej stanowił zaplanowany zamach na jego życie. Równocześnie Catalina oraz Pelayo poinformowali o planach zorganizowania nietypowej, skromnej uroczystości zaślubin, na którą chcą zaprosić służbę oraz mieszkanki Lujn. Ta koncepcja wywołała kategoryczny opór Cruz z uwagi na ryzyko potężnego skandalu towarzyskiego. Z kolei Jana starała się podnieść brata na duchu, zapewniając go o niesłabnącym uczuciu ze strony Martiny.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 364

Maria i Salvador muszą odłożyć decyzję o ślubie. Zasady panujące w pałacu nie pozwalają im na szybkie działania. Curro dochodzi do zdrowia i spędza czas z Janą oraz Manuelem, którzy starają się go wspierać. Catalina dzieli się z rodziną szczegółami dotyczącymi planowanej ceremonii. Jej pomysł nie spotyka się z pełną akceptacją i wywołuje sprzeciw części domowników.

Transmisja "La promesa – pałac tajemnic" w telewizji i internecie. Kiedy emisja 364. odcinka?

Codzienne losy bohaterów hiszpańskiego serialu widzowie mogą śledzić od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Najnowsza, 364. odsłona zagości na ekranach dokładnie we wtorek 7 kwietnia 2026 roku. Osoby preferujące elastyczny tryb seansu mają do dyspozycji darmową platformę streamingową TVP VOD, gdzie udostępniono zarówno najświeższe premiery, jak i wszystkie starsze epizody tej wciągającej historii z początku ubiegłego stulecia.

Fabuła i pełna obsada aktorska hiszpańskiego hitu "La promesa – pałac tajemnic"

Tytułowa posiadłość staje się miejscem, gdzie Jana stopniowo odsłania mroczne sekrety potężnego rodu Lujan. Bohaterka każdego dnia zmuszona jest kamuflować swoje faktyczne cele, próbując przetrwać w niebezpiecznym środowisku utkanym z manipulacji i nieustannych spięć między arystokracją a pracownikami najemnymi. Sytuację dodatkowo zagęszcza skomplikowana relacja z Manuelem, która każe dziewczynie wybierać pomiędzy obmyślaną zemstą a budzącą się miłością. Gęstniejąca atmosfera w zabytkowych wnętrzach sugeruje wyraźnie, że poszukiwana przez pokojówkę ostateczna odpowiedź będzie o wiele bardziej makabryczna, niż początkowo zakładała.

Na ekranie w tej historycznej produkcji występuje szerokie grono utalentowanych hiszpańskich artystów:

Ana Garcés odgrywająca rolę Jany Expósito

Eva Martín wcielająca się w Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho grający Manuela Luján Ezquerdo

María Castro występująca jako Pía Adarre

Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval odgrywająca Simonę Martínez

Teresa Quintero wcielająca się w Candelę Garcíę

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada grająca Jimenę

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González występujący jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez w roli Petry Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina odgrywająca Marię Fernández

Laura Simón wcielająca się w Lolę Montoro

Rafa de Vera grający Conrado Funesa

