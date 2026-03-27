La promesa, odcinek 363. Curro odkrywa, że ktoś chciał go brutalnie zamordować. Jak teraz się zachowa wobec domowników?

Joanna Dembek
2026-03-27 15:36

Widzowie hiszpańskiej produkcji kostiumowej „La promesa – pałac tajemnic” mogą szykować się na kolejną dawkę emocji. Pokojówka Jana nie ustaje w poszukiwaniu prawdy o morderstwie swojej matki, a w luksusowej rezydencji nie brakuje arystokratycznych intryg. Najnowszy, 363. odcinek zadebiutuje na ekranach już 3 kwietnia.

Autor: TVP Uśmiechnięty Curro, odgrywany przez Xaviego Locka, spogląda na tajemniczą Martinę. Scena z serialu "La promesa", gdzie Curro odkrywa próbę zabójstwa. Więcej o losach bohaterów przeczytasz na portalu Super Seriale.

Poprzedni, 362. epizod produkcji przyniósł spore napięcia w rezydencji, a wszystko za sprawą wysoce aroganckiej postawy hrabiego de Ayala. Catalina postanowiła stanowczo zaprotestować przeciwko jego archaicznym poglądom na temat roli kobiet w społeczeństwie i twardo broniła swojej życiowej niezależności. Równocześnie markiz podjął kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Currowi. Ranny mężczyzna trafił do całkowitej izolacji, co oficjalnie tłumaczono nagłym pogorszeniem jego stanu zdrowia. Z kolei pan Baeza ujawnił mroczne sekrety z przeszłości hrabiego oraz opowiedział o jego dawnych powiązaniach z rodem Lujan.

Wywiad Podlasie: Anna Szymańczyk | Wywiady ESKA

Cruz wpada w furię z powodu siostrzeńca. Streszczenie 363. odcinka serialu La Promesa

Decyzja o odizolowaniu siostrzeńca wywołuje ogromne oburzenie u Cruz. Tymczasem do Curra docierają szokujące wieści, z których wynika, że niedawny strzał podczas polowania stanowił zaplanowaną próbę morderstwa. W innej części pałacu Catalina oraz Pelayo informują o planach dotyczących swojego zbliżającego się ślubu. Uroczystość ma być niezwykle skromna, ale para młoda zamierza zaprosić na nią pałacową służbę oraz kobiety z rodu Lujn. Ta koncepcja błyskawicznie spotyka się z ostrą reakcją Cruz, która panicznie boi się towarzyskiego skandalu. W trudnych chwilach Jana stara się podnieść na duchu swojego brata, gorąco zapewniając go o niesłabnącym uczuciu ze strony Martiny.

Kiedy TVP2 wyemituje 363. odcinek produkcji La promesa - pałac tajemnic?

Hiszpańską telenowelę można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera najnowszego, 363. epizodu została zaplanowana na piątek, 3 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdołają zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Wszystkie dotychczasowe oraz najświeższe odsłony cyklu są na bieżąco udostępniane w internetowym serwisie TVP VOD.

O czym opowiada La promesa i kto występuje w obsadzie?

Główna bohaterka, Jana, systematycznie odkrywa kolejne mroczne sekrety skrywane przez zamożną rodzinę Lujan w imponujących wnętrzach pałacu La Promesa. Codzienność zmusza młodą kobietę do ciągłego kamuflowania swoich rzeczywistych celów oraz sprawnego lawirowania w gąszczu pałacowych spisków i konfliktów wybuchających pomiędzy arystokracją a personelem. Jej niezwykle zawiła więź z Manuelem sprawia, że dziewczyna stoi przed dramatycznym dylematem, próbując pogodzić pragnienie krwawej zemsty z rodzącą się miłością. Atmosfera w rezydencji zagęszcza się z każdym dniem, a poszukiwana przez bohaterkę prawda może okazać się znacznie gorsza, niż początkowo zakładała.

W hiszpańskiej produkcji występują następujący aktorzy:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín odgrywająca Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro wcielający się w Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro w roli Píi Adarre
  • Joaquín Climent grający Rómula Baezę
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval odgrywająca Simonę Martínez
  • Teresa Quintero w roli Candeli Garcíi
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada wcielająca się w Jimenę
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González odgrywający Juana Ezquerdo
  • Marga Martínez grająca Petrę Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera w roli Conrado Funesa
