La promesa, odcinek 363. Curro odkrywa, że ktoś chciał go brutalnie zamordować. Jak teraz się zachowa wobec domowników?

Poprzedni, 362. epizod produkcji przyniósł spore napięcia w rezydencji, a wszystko za sprawą wysoce aroganckiej postawy hrabiego de Ayala. Catalina postanowiła stanowczo zaprotestować przeciwko jego archaicznym poglądom na temat roli kobiet w społeczeństwie i twardo broniła swojej życiowej niezależności. Równocześnie markiz podjął kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Currowi. Ranny mężczyzna trafił do całkowitej izolacji, co oficjalnie tłumaczono nagłym pogorszeniem jego stanu zdrowia. Z kolei pan Baeza ujawnił mroczne sekrety z przeszłości hrabiego oraz opowiedział o jego dawnych powiązaniach z rodem Lujan.

Cruz wpada w furię z powodu siostrzeńca. Streszczenie 363. odcinka serialu La Promesa

Decyzja o odizolowaniu siostrzeńca wywołuje ogromne oburzenie u Cruz. Tymczasem do Curra docierają szokujące wieści, z których wynika, że niedawny strzał podczas polowania stanowił zaplanowaną próbę morderstwa. W innej części pałacu Catalina oraz Pelayo informują o planach dotyczących swojego zbliżającego się ślubu. Uroczystość ma być niezwykle skromna, ale para młoda zamierza zaprosić na nią pałacową służbę oraz kobiety z rodu Lujn. Ta koncepcja błyskawicznie spotyka się z ostrą reakcją Cruz, która panicznie boi się towarzyskiego skandalu. W trudnych chwilach Jana stara się podnieść na duchu swojego brata, gorąco zapewniając go o niesłabnącym uczuciu ze strony Martiny.

6

Kiedy TVP2 wyemituje 363. odcinek produkcji La promesa - pałac tajemnic?

Hiszpańską telenowelę można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera najnowszego, 363. epizodu została zaplanowana na piątek, 3 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdołają zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Wszystkie dotychczasowe oraz najświeższe odsłony cyklu są na bieżąco udostępniane w internetowym serwisie TVP VOD.

O czym opowiada La promesa i kto występuje w obsadzie?

Główna bohaterka, Jana, systematycznie odkrywa kolejne mroczne sekrety skrywane przez zamożną rodzinę Lujan w imponujących wnętrzach pałacu La Promesa. Codzienność zmusza młodą kobietę do ciągłego kamuflowania swoich rzeczywistych celów oraz sprawnego lawirowania w gąszczu pałacowych spisków i konfliktów wybuchających pomiędzy arystokracją a personelem. Jej niezwykle zawiła więź z Manuelem sprawia, że dziewczyna stoi przed dramatycznym dylematem, próbując pogodzić pragnienie krwawej zemsty z rodzącą się miłością. Atmosfera w rezydencji zagęszcza się z każdym dniem, a poszukiwana przez bohaterkę prawda może okazać się znacznie gorsza, niż początkowo zakładała.

W hiszpańskiej produkcji występują następujący aktorzy:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín odgrywająca Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro wcielający się w Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro w roli Píi Adarre

Joaquín Climent grający Rómula Baezę

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval odgrywająca Simonę Martínez

Teresa Quintero w roli Candeli Garcíi

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada wcielająca się w Jimenę

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González odgrywający Juana Ezquerdo

Marga Martínez grająca Petrę Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera w roli Conrado Funesa