Wojna zastępcza, odcinek 4: Artur zginie? Nastia wykona rozkaz i odda do niego strzał - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Wojna zastępcza" odcinek 4 - niedziela, 29.03.2026, o godz. 20.25 w TVP1

W 4 odcinku serialu "Wojna zastępcza" Smirnoff wyda na Artura wyrok śmierci! Wszystko przez to, iż dowie się, że Gruz zaczął węszyć w sprawie śmierci rosyjskiego żołnierza, który miał przy sobie czujnik promieniowania. Oczywiście, agentka nie przyzna się szefowie, że to właśnie ona go zabiła, przez co Rosjanin zgubnie będzie myślał, że to wina Dubynina (Cezary Żak) i jego ludzi, których wcześniej za to ochrzani. Ale to jej każe wykonać ostateczną misję!

W 4 odcinku serialu "Wojna zastępcza" Rosjanin każe Nastii wyeliminować Artura. Smirnoff wyda swojej agentce rozkaz, który ona zgodzi się wykonać i czym prędzej ruszy do akcji. Dziewczyna zakręci się obok Gruza, aby jeszcze założyć mu podsłuch, a przy okazji uśpić jego czujność, co niestety jej się uda. Tym bardziej, że Polak będzie miał do niej słabość!

Nastia strzeli do Artura w 4 odcinku serialu "Wojna zastępcza"!

W 4 odcinku serialu "Wojna zastępcza" Artur zabierze Nastię do klubu, a gdy nie spodoba jej się towarzystwo ludzi, to przeniosą się na jej motor i udadzą się na szybką przejażdżkę. Tuż po niej Gruz wróci do swoich przyjaciół - Zuzy (Waleria Gorobets), Budynia (Piotr Witkowski) i Gutka (Karol Bernacki), z którymi omówi plan działania.

Oczywiście, w 4 odcinku serialu "Wojna zastępcza" Nastia wszystko usłyszy, a na dodatek zaczai się na Artura, gdy ten opuści przyjaciół nieco wcześniej. Agentka ustawi broń snajperską, po czym wyceluje w Gruza, który akurat będzie jeszcze rozmawiał z innym kolegą. I wtedy odda strzał, po którym obaj padną na ziemię. Czy zatem Artur umrze?

Gruz przeżyje postrzał agentki w 5 odcinku serialu "Wojna zastępcza"!

Wszystkich fanów uspokajamy, że nie! Ale tego widzowie dowiedzą się dopiero w 5 odcinku serialu "Wojna zastępcza". Artur przeżyje postrzał Nastii i wyląduje w szpitalu, gdzie w miarę szybko dojdzie do zdrowia. A to dlatego, że przystąpi już z Grupą Z do kolejnej akcji, która niestety skończy się niepowodzeniem, do czego przyczyni się i podsłuch agentki.

Jednak w 5 odcinku serialu "Wojna zastępcza" Artur nie wyjdzie z postrzału bez szwanku, bo mocno ucierpi na tym jego ręka! Ale co najważniejsze, sam nie zginie!