Szpital św. Anny, odcinek 100: Awaria zasilania w szpitalu! Lekarze podejmują dramatyczną walkę o życie pacjentów

Redakcja se.pl
2026-03-27 8:42

Jubileuszowy, 100. odcinek „Szpitala św. Anny” wystawi personel na najcięższą próbę! Kiedy nagła awaria prądu pogrąży szpital w ciemności, los pacjentów podczas kluczowych zabiegów zawiśnie na włosku. W walce z czasem i ciemnością lekarki będą musiały podjąć dramatyczne decyzje, a nieoczekiwane wsparcie nadejdzie z najmniej spodziewanej strony.

Autor: TVN WBD/Fokusmedia Trzech lekarzy w szpitalu, w tym lekarka w białym kitlu ze stetoskopem i mężczyzna w niebieskim uniformie medycznym, rozmawiają z pacjentką w pomarańczowym turbanie. Scena nawiązuje do dramatycznych wydarzeń ze "Szpitala św. Anny" i dostępna jest na Super Seriale.

Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" z pewnością na długo zapadł w pamięć fanów, dostarczając zarówno dramatycznych, jak i poruszających momentów. W centrum wydarzeń znalazła się wstrząsająca tragedia rodzinna, w której ekipy ratowników walczyły o życie dzieci, będących prawdopodobnie ofiarami rozszerzonego samobójstwa. Na drugim planie śledziliśmy bardziej osobiste wątki, gdy Łukasz w rozmowie z Zytą przyznał się do tęsknoty za żoną i dziećmi. Emocji nie zabrakło również w życiu prywatnym bohaterów: Tomek zdradził Wojtkowi swój plan ponownych oświadczyn Marcie, a gest Fidora wobec Hanki wzbudził niepokój Kai. Do tego dyrektor Strecker podjął kluczową decyzję w sprawie zatrudnienia rehabilitanta, o którego prosiła Orłowicz. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?

"Szpital św. Anny" odc. 100 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku na oddział kardiologiczny przyjęty zostanie mężczyzna, u którego zdiagnozowano symptomy zawału serca. Doktor Kaja niezwłocznie przystąpi do kluczowego zabiegu udrożnienia tętnicy, walcząc o jego życie. Niemal w tym samym momencie ratownicy przywiozą na oddział starszą kobietę po upadku z drabiny, która, ku zaskoczeniu personelu, okaże się byłą mentorką Zyty, profesor Anielą Dobrowolską. Spokój w szpitalu zostanie gwałtownie przerwany przez niespodziewaną awarię zasilania, która pogrąży w ciemnościach kluczowe oddziały, w tym salę operacyjną, neonatologię oraz miejsce, gdzie podawana jest chemioterapia. W obliczu zagrożenia życia pacjentów, lekarki będą musiały podjąć natychmiastowe, dramatyczne działania, a w opanowaniu chaosu nieoczekiwanie pomoże im profesor Dobrowolska.

"Szpital św. Anny" odc. 100 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu fanów z niecierpliwością wyczekuje jubileuszowego, setnego odcinka swojego ulubionego serialu medycznego. Nadchodzące wydarzenia w krakowskim szpitalu zapowiadają się niezwykle emocjonująco i z pewnością dostarczą wielu wzruszeń. Już wkrótce przekonamy się, jak lekarki poradzą sobie z dramatyczną awarią prądu i jakie będą jej konsekwencje dla pacjentów. Premierową emisję odcinka zaplanowano na piątek, 3 kwietnia 2026, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od lat gości na naszych ekranach, skradając serca widzów. Śledzimy w nim losy grupy charyzmatycznych lekarek, które każdego dnia stawiają czoła wyzwaniom zarówno na sali operacyjnej, jak i w życiu prywatnym. Produkcja w piękny sposób pokazuje siłę kobiecej przyjaźni i solidarności w najtrudniejszych momentach. To właśnie połączenie medycznych zagadek z osobistymi dylematami bohaterek sprawia, że tak chętnie wracamy do tej historii. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
  • Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
  • Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
  • Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
  • Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
  • Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
  • Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
  • Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
  • Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
  • Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)

