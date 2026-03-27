Szpital św. Anny, odcinek 100: Awaria zasilania w szpitalu! Lekarze podejmują dramatyczną walkę o życie pacjentów

Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" z pewnością na długo zapadł w pamięć fanów, dostarczając zarówno dramatycznych, jak i poruszających momentów. W centrum wydarzeń znalazła się wstrząsająca tragedia rodzinna, w której ekipy ratowników walczyły o życie dzieci, będących prawdopodobnie ofiarami rozszerzonego samobójstwa. Na drugim planie śledziliśmy bardziej osobiste wątki, gdy Łukasz w rozmowie z Zytą przyznał się do tęsknoty za żoną i dziećmi. Emocji nie zabrakło również w życiu prywatnym bohaterów: Tomek zdradził Wojtkowi swój plan ponownych oświadczyn Marcie, a gest Fidora wobec Hanki wzbudził niepokój Kai. Do tego dyrektor Strecker podjął kluczową decyzję w sprawie zatrudnienia rehabilitanta, o którego prosiła Orłowicz. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?

"Szpital św. Anny" odc. 100 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku na oddział kardiologiczny przyjęty zostanie mężczyzna, u którego zdiagnozowano symptomy zawału serca. Doktor Kaja niezwłocznie przystąpi do kluczowego zabiegu udrożnienia tętnicy, walcząc o jego życie. Niemal w tym samym momencie ratownicy przywiozą na oddział starszą kobietę po upadku z drabiny, która, ku zaskoczeniu personelu, okaże się byłą mentorką Zyty, profesor Anielą Dobrowolską. Spokój w szpitalu zostanie gwałtownie przerwany przez niespodziewaną awarię zasilania, która pogrąży w ciemnościach kluczowe oddziały, w tym salę operacyjną, neonatologię oraz miejsce, gdzie podawana jest chemioterapia. W obliczu zagrożenia życia pacjentów, lekarki będą musiały podjąć natychmiastowe, dramatyczne działania, a w opanowaniu chaosu nieoczekiwanie pomoże im profesor Dobrowolska.

"Szpital św. Anny" odc. 100 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu fanów z niecierpliwością wyczekuje jubileuszowego, setnego odcinka swojego ulubionego serialu medycznego. Nadchodzące wydarzenia w krakowskim szpitalu zapowiadają się niezwykle emocjonująco i z pewnością dostarczą wielu wzruszeń. Już wkrótce przekonamy się, jak lekarki poradzą sobie z dramatyczną awarią prądu i jakie będą jej konsekwencje dla pacjentów. Premierową emisję odcinka zaplanowano na piątek, 3 kwietnia 2026, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od lat gości na naszych ekranach, skradając serca widzów. Śledzimy w nim losy grupy charyzmatycznych lekarek, które każdego dnia stawiają czoła wyzwaniom zarówno na sali operacyjnej, jak i w życiu prywatnym. Produkcja w piękny sposób pokazuje siłę kobiecej przyjaźni i solidarności w najtrudniejszych momentach. To właśnie połączenie medycznych zagadek z osobistymi dylematami bohaterek sprawia, że tak chętnie wracamy do tej historii. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: