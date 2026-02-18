„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 335

W kuchniach arystokratycznej posiadłości wrze nie mniej niż na salonach. Maria Fernandez nie zamierza ukrywać swojej niechęci do nowej służącej, a jej zachowanie wobec Very pełne jest złośliwości i chłodu. Atmosfera gęstnieje z minuty na minutę, aż do akcji wkracza Jana. Pokojówka stanowczo staje w obronie atakowanej koleżanki, nie pozwalając na dalsze upokorzenia. W międzyczasie Teresa i Lope próbują załagodzić sytuację, wprowadzając nowicjuszkę w skomplikowane relacje panujące w La Promesie.

Prawdziwa bomba wybucha jednak w części zamieszkiwanej przez państwa. Leonor zrzuca maskę posłusznej córki i informuje rodzinę o swojej nieodwołalnej decyzji. Dziewczyna pragnie wyjechać do Ameryki, co wywołuje szok wśród domowników. Co więcej, arystokratka zapowiada, że zrealizuje swój plan nawet bez zgody rodziców. Czy ten akt buntu przekreśli jej relacje z bliskimi?

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Fani hiszpańskiej produkcji muszą przygotować się na nadchodzące emocje. Losy bohaterów można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Najnowszy, 335. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 24 lutego 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorem w wyznaczonym czasie, przygotowano alternatywę. Wszystkie epizody, zarówno te zaległe, jak i bieżące, są dostępne online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Intryga zagęszcza się z każdym dniem. Jana, wchodząc głębiej w mroczne sekrety rodziny Lujan, ryzykuje coraz więcej. Każdy krok w murach La Promesy to walka o przetrwanie w świecie pełnym manipulacji i ukrytych konfliktów. Dziewczyna staje przed dramatycznym wyborem: czy oddać się zemście, czy poddać rodzącemu się uczuciu do Manuela? Napięcie w pałacu stale rośnie, a poszukiwana przez nią prawda może okazać się bardziej przerażająca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

Eva Martín jako bezwzględna Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro odgrywający rolę Alonso de Lujána

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro w roli Píi Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez wcielający się w Maura Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero w roli Candeli Garcíi

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada odgrywająca Jimenę

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González w roli Juana Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún wcielający się w Lope Ruiza

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón w roli Loli Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes