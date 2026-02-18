Spis treści
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 335
W kuchniach arystokratycznej posiadłości wrze nie mniej niż na salonach. Maria Fernandez nie zamierza ukrywać swojej niechęci do nowej służącej, a jej zachowanie wobec Very pełne jest złośliwości i chłodu. Atmosfera gęstnieje z minuty na minutę, aż do akcji wkracza Jana. Pokojówka stanowczo staje w obronie atakowanej koleżanki, nie pozwalając na dalsze upokorzenia. W międzyczasie Teresa i Lope próbują załagodzić sytuację, wprowadzając nowicjuszkę w skomplikowane relacje panujące w La Promesie.
Prawdziwa bomba wybucha jednak w części zamieszkiwanej przez państwa. Leonor zrzuca maskę posłusznej córki i informuje rodzinę o swojej nieodwołalnej decyzji. Dziewczyna pragnie wyjechać do Ameryki, co wywołuje szok wśród domowników. Co więcej, arystokratka zapowiada, że zrealizuje swój plan nawet bez zgody rodziców. Czy ten akt buntu przekreśli jej relacje z bliskimi?
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Fani hiszpańskiej produkcji muszą przygotować się na nadchodzące emocje. Losy bohaterów można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Najnowszy, 335. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 24 lutego 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorem w wyznaczonym czasie, przygotowano alternatywę. Wszystkie epizody, zarówno te zaległe, jak i bieżące, są dostępne online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Intryga zagęszcza się z każdym dniem. Jana, wchodząc głębiej w mroczne sekrety rodziny Lujan, ryzykuje coraz więcej. Każdy krok w murach La Promesy to walka o przetrwanie w świecie pełnym manipulacji i ukrytych konfliktów. Dziewczyna staje przed dramatycznym wyborem: czy oddać się zemście, czy poddać rodzącemu się uczuciu do Manuela? Napięcie w pałacu stale rośnie, a poszukiwana przez nią prawda może okazać się bardziej przerażająca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.
Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd:
- Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito
- Eva Martín jako bezwzględna Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro odgrywający rolę Alonso de Lujána
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro w roli Píi Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez wcielający się w Maura Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero w roli Candeli Garcíi
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada odgrywająca Jimenę
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González w roli Juana Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún wcielający się w Lope Ruiza
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón w roli Loli Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes