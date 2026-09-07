Felicita. Kto jest kim w nowym serialu TVP1? Oto bohaterowie i włoscy aktorzy w obsadzie - ZDJĘCIA

"Felicità" to nowa produkcja obyczajowa TVP, realizowana we współpracy z włoskimi twórcami, liczy 26 odcinków. Premiera serialu odbędzie się 7 września, a finał sezonu w grudniu 2026. Tę polsko-włoską produkcję będzie można śledzić od poniedziałku do środy na TVP1 o godz. 20:30.

Za reżyserię projektu odpowiada Makary Janowski, który przeniósł na ekran wielowarstwową historię pełną południowego słońca i rodzinnych emocji. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” spisanej przez Kamilę Kisałą, Anitę Nawrocką i Pawła Trześniowskiego.

Główną osią fabuły jest podróż warszawskiej psycholożki Zośki i jej nastoletniej córki Oliwii do urokliwego Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu zmarłego tragicznie męża i ojca, Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – ma tu małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Zderzenie z włoską partnerką Kamila, spór o spadek i duchy przeszłości zmuszają bohaterki do przepracowania żalu i powalczenia o nową szansę na szczęście.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita nowy serial w TVP1. Zośka (Laura Breszka)

Zośka (Laura Breszka) – wdowa odkrywa szokującą przeszłość męża w serialu "Felicita"

Główna bohaterka serialu to poukładana warszawska psycholożka, która próbuje pozbierać się po tragicznej śmierci męża, Kamila. Zośka to kobieta wrażliwa, mocno przeżywająca dawne rany – w tym nieudaną walkę o drugie dziecko, co przypłaciła w przeszłości głębokim kryzysem psychicznym. Wyjazd do Polignano a Mare w ślad za listem zmarłego męża wywraca jej świat do góry nogami. W Italii staje twarzą w twarz z bolesną prawdą o podwójnym życiu partnera, walczy o majątek oraz próbuje chronić nastoletnią córkę. Mimo że jest profesjonalistką pomagającą innym, sama zmaga się z lękiem i poczuciem winy, a odzyskanie kontroli nad własnym życiem wymaga od niej ogromnej odwagi.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita. Nowy serial w TVP1. Laura Breszka, Dawid Ogrodnik

Kamil (Dawid Ogrodnik) – zmarły mąż i ojciec o dwóch twarzach w serialu "Felicita"

Tragicznie zmarły partner Zośki i ojciec Oliwii. Choć fizycznie nie żyje, Kamil jest kluczową postacią, wokół której kręci się cała intryga. W Polsce pozostawił po sobie obraz kochającego męża, jednak we Włoszech prowadził drugie, ukryte życie – miał syna Nico z Giulią oraz udziały w tutejszej nieruchomości. Kamil wciąż pojawia się w wyobraźni Zośki jako powracający duch. Te metaforyczne spotkania są przestrzenią trudnych rozmów o złamanych obietnicach, poczuciu winy i nierozliczonych krzywdach.

Autor: TVP/ Materiały prasowe

Oliwia (Klementyna Karnkowska) – dojrzała nastolatka poszukująca tożsamości w serialu "Felicita"

Siedemnastoletnia córka Zośki i Kamila. To właśnie ona odnajduje list ojca i inicjuje wyjazd do Włoch. Oliwia stoi na granicy dorastania i świata dorosłych. Jest młodą kobietą o silnym poczuciu sprawiedliwości – angażuje się w lokalne protesty ekologiczne, co doprowadza nawet do jej zatrzymania przez policję. Szybko nawiązuje głęboką, opiekuńczą więź ze swoim małym bratem Nico, choć widok uwagi, jaką ojciec poświęcał chłopcu, budzi w niej dawne żale. We Włoszech przeżywa także pierwsze poważne porywy serca. Jej serce zabije mocniej do młodego Włocha Davide.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita nowy serial w TVP1. Giulia (Oriana Celentano)

Giulia (Oriana Celentano) – włoska żona Kamila z serialu "Felicita"

Włoska ukochana Kamila i matka jego syna, Nico. Dumna, bezpośrednia i żyjąca własnym rytmem mieszkańca południa. Gdy poznała Kamila, nie wiedziała o istnieniu jego polskiej rodziny. Podobnie jak Zośka nieświadomie żyła w kłamstwie. Giulia początkowo podchodzi do Zośki z dystansem i rezerwą. Posiada kluczowe dokumenty dotyczące domu w Polignano a Mare i staje się osią sporu majątkowego oraz emocjonalnego z polską wdową.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita. Nowy serial w TVP1. Davide (Francesco Petit)

Davide (Francesco Petit) – lokalny romantyk skrywający bolesną tajemnicę w serialu "Felicita"

Młody Włoch, który pojawia się w życiu Oliwii w nieoczekiwanych okolicznościach, pomagając jej przy drobnym wypadku. Davide jest urokliwy, troskliwy i mocno związany z lokalną społecznością. Pomiędzy nim a Oliwią szybko rodzi się głębokie uczucie, przypieczętowane pierwszym pocałunkiem. Chłopak skrywa jednak własny ból – wcześnie stracił matkę i unika rozmów o przeszłości swojej rodziny.

Autor: TVP/ Przemek Paczkowski/ Materiały prasowe Felicita. Nowy serial TVP1 od 7 września. Anna Dereszowska

Ewka (Anna Dereszowska) – bezkompromisowa prawniczka i przyjaciółka Zośka w serialu "Felicita"

Energiczna, pewna siebie warszawska prawniczka oraz najbliższa powierniczka Zośki. Ewka nie waha się działać – kiedy trzeba, prowadzi w Polsce śledztwo w sprawie dokumentów firmy Kamila, a w kryzysowym momencie zjawia się we Włoszech, by z miejsca ustawić do pionu miejscową policję i wyciągnąć Oliwię z komisariatu. To filar wsparcia dla głównej bohaterki.

Sonda Czy zamierzasz oglądać nowy serial TVP "Felicita"? Tak Nie