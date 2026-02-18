Akacjowa 38, odcinek 828: Szokujące kłamstwo i nielegalny biznes. Czy prawda wyjdzie na jaw?

Niespodziewany triumf Casildy

Na ulicy Akacjowej 38 dochodzi do zdarzeń, które wywołują uśmiech, ale i spore zaskoczenie. Pierwszy Konkurs Krzyków przynosi bezapelacyjne zwycięstwo Casildzie, która deklasuje swoją jedyną rywalkę, Trini. Emocje związane z rywalizacją przerosły jednak Servanda. Mężczyzna, w obawie przed porażką, decyduje się na sprytny fortel i udaje, że całkowicie stracił głos, byle tylko wycofać się z zawodów z twarzą.

Niebezpieczna gra w La Deliciosa

Tymczasem w La Deliciosa atmosfera gęstnieje. Miało to być spotkanie intelektualistów, a zamienia się w ryzykowny proceder. Inigo decyduje się na krok, który może go wiele kosztować – serwuje gościom alkohol i cygara hawańskie pochodzące z przemytu. Choć uczestnicy spotkania są zachwyceni tą brawurą, Leonor drży ze strachu o konsekwencje. Jej obawy mogą być uzasadnione, ponieważ czujna Susana zaczyna podejrzewać, że w lokalu dzieją się rzeczy, o których nie śniło się najstarszym mieszkańcom.

Wstrząsające kłamstwo i tajemnica pułkownika

Prawdziwy dramat rozgrywa się jednak z dala od radosnego gwaru. Pułkownik Valverde natrafia w gazecie na nazwisko Reyes – finalisty turnieju szermierczego w Ateneo – co przykuwa jego uwagę. Jednak to, co dzieje się między lekarzem a Jaimem, mrozi krew w żyłach. Medyk z zimną krwią okłamuje mężczyznę, wmawiając mu, że Diego jest umierający. Dlaczego posuwa się do tak okrutnej manipulacji w tak delikatnej sprawie?

Warto dodać, że media plotkarskie żyją również życiem aktorów znanych z podobnych produkcji. Jak podaje serwis Eska, Ana Brenda, gwiazda takich hitów jak "Dzikie serce", przeszła ogromną metamorfozę i niedawno została mamą.

Mroczna przeszłość głównej bohaterki

Dla tych, którzy dopiero dołączają do widzów, przypominamy dramatyczne początki tej historii. Serial opowiada o losach Carmen, ciężarnej kobiety, która przeżyła prawdziwy koszmar u boku brutalnego męża. W akcie desperackiej samoobrony, broniąc się przed gwałtem, uderzyła oprawcę w głowę. Przekonana o tym, że zabiła, musiała uciekać i ukryć ciało w lesie. To właśnie wtedy, podczas ucieczki, na świat przyszła jej córka Inocencia, którą Carmen z bólem serca musiała zostawić w sierocińcu, by zapewnić jej bezpieczeństwo. Dziś znamy ją jako Manuelę, pokojówkę z Akacjowej 38.

Gwiazdy, które pokochali widzowie

W obsadzie serialu "Akacjowa 38" błyszczą aktorzy, którzy skradli serca publiczności:

Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio

Alejandra Meco jako Teresa Sierra

Sara Miquel jako bezwzględna Cayetana Sotelo-Ruz

Javi Chou jako Martín Enraje

Mónica Portillo jako Humildad Varela

Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado

Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval

Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén jako Elvira Valverde

Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz

Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero

Elena González jako Blanca Dicenta Koval

