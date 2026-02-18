Akacjowa 38, odcinek 828: Szokujące kłamstwo i nielegalny biznes. Czy prawda wyjdzie na jaw?

2026-02-18 17:05

Mieszkańcy madryckiego pensjonatu nie mogą narzekać na nudę, ale tym razem emocje sięgną zenitu. Podczas gdy Casilda świętuje nietypowy triumf, w La Deliciosa odbywa się ryzykowna gra z prawem, która może mieć opłakane skutki. Największy dramat rozgrywa się jednak w zaciszu gabinetu, gdzie padają słowa mogące zniszczyć życie Jaimego. Co wydarzy się w środę, 18 marca 2026 roku?

Niespodziewany triumf Casildy

Na ulicy Akacjowej 38 dochodzi do zdarzeń, które wywołują uśmiech, ale i spore zaskoczenie. Pierwszy Konkurs Krzyków przynosi bezapelacyjne zwycięstwo Casildzie, która deklasuje swoją jedyną rywalkę, Trini. Emocje związane z rywalizacją przerosły jednak Servanda. Mężczyzna, w obawie przed porażką, decyduje się na sprytny fortel i udaje, że całkowicie stracił głos, byle tylko wycofać się z zawodów z twarzą.

Niebezpieczna gra w La Deliciosa

Tymczasem w La Deliciosa atmosfera gęstnieje. Miało to być spotkanie intelektualistów, a zamienia się w ryzykowny proceder. Inigo decyduje się na krok, który może go wiele kosztować – serwuje gościom alkohol i cygara hawańskie pochodzące z przemytu. Choć uczestnicy spotkania są zachwyceni tą brawurą, Leonor drży ze strachu o konsekwencje. Jej obawy mogą być uzasadnione, ponieważ czujna Susana zaczyna podejrzewać, że w lokalu dzieją się rzeczy, o których nie śniło się najstarszym mieszkańcom.

Wstrząsające kłamstwo i tajemnica pułkownika

Prawdziwy dramat rozgrywa się jednak z dala od radosnego gwaru. Pułkownik Valverde natrafia w gazecie na nazwisko Reyes – finalisty turnieju szermierczego w Ateneo – co przykuwa jego uwagę. Jednak to, co dzieje się między lekarzem a Jaimem, mrozi krew w żyłach. Medyk z zimną krwią okłamuje mężczyznę, wmawiając mu, że Diego jest umierający. Dlaczego posuwa się do tak okrutnej manipulacji w tak delikatnej sprawie?

Warto dodać, że media plotkarskie żyją również życiem aktorów znanych z podobnych produkcji.

Mroczna przeszłość głównej bohaterki

Dla tych, którzy dopiero dołączają do widzów, przypominamy dramatyczne początki tej historii. Serial opowiada o losach Carmen, ciężarnej kobiety, która przeżyła prawdziwy koszmar u boku brutalnego męża. W akcie desperackiej samoobrony, broniąc się przed gwałtem, uderzyła oprawcę w głowę. Przekonana o tym, że zabiła, musiała uciekać i ukryć ciało w lesie. To właśnie wtedy, podczas ucieczki, na świat przyszła jej córka Inocencia, którą Carmen z bólem serca musiała zostawić w sierocińcu, by zapewnić jej bezpieczeństwo. Dziś znamy ją jako Manuelę, pokojówkę z Akacjowej 38.

Gwiazdy, które pokochali widzowie

W obsadzie serialu "Akacjowa 38" błyszczą aktorzy, którzy skradli serca publiczności:

  • Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco jako Teresa Sierra
  • Sara Miquel jako bezwzględna Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou jako Martín Enraje
  • Mónica Portillo jako Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén jako Elvira Valverde
  • Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero
  • Elena González jako Blanca Dicenta Koval
