Akacjowa 38, odcinek 828: Szokujące kłamstwo i nielegalny biznes. Czy prawda wyjdzie na jaw?

Niespodziewany triumf Casildy
Na ulicy Akacjowej 38 dochodzi do zdarzeń, które wywołują uśmiech, ale i spore zaskoczenie. Pierwszy Konkurs Krzyków przynosi bezapelacyjne zwycięstwo Casildzie, która deklasuje swoją jedyną rywalkę, Trini. Emocje związane z rywalizacją przerosły jednak Servanda. Mężczyzna, w obawie przed porażką, decyduje się na sprytny fortel i udaje, że całkowicie stracił głos, byle tylko wycofać się z zawodów z twarzą.
Niebezpieczna gra w La Deliciosa
Tymczasem w La Deliciosa atmosfera gęstnieje. Miało to być spotkanie intelektualistów, a zamienia się w ryzykowny proceder. Inigo decyduje się na krok, który może go wiele kosztować – serwuje gościom alkohol i cygara hawańskie pochodzące z przemytu. Choć uczestnicy spotkania są zachwyceni tą brawurą, Leonor drży ze strachu o konsekwencje. Jej obawy mogą być uzasadnione, ponieważ czujna Susana zaczyna podejrzewać, że w lokalu dzieją się rzeczy, o których nie śniło się najstarszym mieszkańcom.
Wstrząsające kłamstwo i tajemnica pułkownika
Prawdziwy dramat rozgrywa się jednak z dala od radosnego gwaru. Pułkownik Valverde natrafia w gazecie na nazwisko Reyes – finalisty turnieju szermierczego w Ateneo – co przykuwa jego uwagę. Jednak to, co dzieje się między lekarzem a Jaimem, mrozi krew w żyłach. Medyk z zimną krwią okłamuje mężczyznę, wmawiając mu, że Diego jest umierający. Dlaczego posuwa się do tak okrutnej manipulacji w tak delikatnej sprawie?
Warto dodać, że media plotkarskie żyją również życiem aktorów znanych z podobnych produkcji. Jak podaje serwis Eska, Ana Brenda, gwiazda takich hitów jak "Dzikie serce", przeszła ogromną metamorfozę i niedawno została mamą.
Mroczna przeszłość głównej bohaterki
Dla tych, którzy dopiero dołączają do widzów, przypominamy dramatyczne początki tej historii. Serial opowiada o losach Carmen, ciężarnej kobiety, która przeżyła prawdziwy koszmar u boku brutalnego męża. W akcie desperackiej samoobrony, broniąc się przed gwałtem, uderzyła oprawcę w głowę. Przekonana o tym, że zabiła, musiała uciekać i ukryć ciało w lesie. To właśnie wtedy, podczas ucieczki, na świat przyszła jej córka Inocencia, którą Carmen z bólem serca musiała zostawić w sierocińcu, by zapewnić jej bezpieczeństwo. Dziś znamy ją jako Manuelę, pokojówkę z Akacjowej 38.
Gwiazdy, które pokochali widzowie
W obsadzie serialu "Akacjowa 38" błyszczą aktorzy, którzy skradli serca publiczności:
- Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco jako Teresa Sierra
- Sara Miquel jako bezwzględna Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou jako Martín Enraje
- Mónica Portillo jako Humildad Varela
- Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén jako Elvira Valverde
- Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero
- Elena González jako Blanca Dicenta Koval