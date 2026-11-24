„Policjantki i Policjanci” – co wydarzy się w finałowym tygodniu sezonu?

Przed widzami pięć ostatnich odcinków 25. serii serialu, emitowanych od poniedziałku do piątku o godz. 19:00. Obok policyjnych interwencji ważną rolę odegrają prywatne problemy funkcjonariuszy. Natalia (Anna Bosak-Machnicka) będzie próbowała odzyskać rodzinę, nie wiedząc, jak bardzo zmieniło się ich życie. Góral (Paweł Kowalczyk) zmierzy się z poważnymi problemami, a relacja Bartka (Miłosz Błach) nabierze niespodziewanego tempa. Kulminacją będzie jubileuszowy 1500 odcinek, w którym Daria (Magdalena Kocoń) zawalczy o życie, a na komendzie dojdzie do przesilenia.

Odcinek 1496 – poniedziałek 23 listopada, godz. 19:00

Lena Szulc i Bartek Sołtys zajmą się sprawą dwóch porwanych nastolatek. Jedna z dziewczyn ucieknie oprawcom, ale w szpitalu nadal będzie panicznie bała się policjantów. Wkrótce wyjdzie na jaw, że jej przyjaciółka również zaginęła, a porywacze żądają miliona złotych. Tymczasem Szulc wróci do lasu, by odtworzyć wydarzenia, które omal nie kosztowały go życia. Przypomniane szczegóły mogą wstrząsnąć także Leną.

Odcinek 1497 – wtorek 24 listopada, godz. 19:00

Marek Korwicki i Daria Włodarczyk zajmą się sprawą starszego mężczyzny cierpiącego na demencję, który zostanie znaleziony w lesie z rozbitą głową. Poszukiwania zmienią się w śledztwo dotyczące brutalnej napaści, a nagrania zaczną przeczyć zeznaniom świadków. Ranny senior będzie powtarzał tajemnicze słowa: „Tylko nie mów mamie”. Równolegle Natalia podejmie próbę odzyskania Marka.

Odcinek 1498 – środa 25 listopada, godz. 19:00

Mikołaj Białach i Góral otrzymają zgłoszenie dotyczące zakrwawionego studenta znalezionego w lesie. Szybko odkryją, że chłopak ma problemy z narkotykowymi długami, a trop prowadzi do uzbrojonej kryjówki. Kolejne zagadki przyniosą wiadomości znalezione w jego telefonie. Tymczasem Góral będzie coraz bardziej zaniepokojony zniknięciem szefowej Tamary i interesem, który może zagrozić jego rodzinie.

Odcinek 1499 – czwartek 26 listopada, godz. 19:00

Groźny przestępca Skorpion ucieknie z więzienia, raniąc wcześniej strażnika. Lena, Bartek i Daria spróbują ustalić, jaki ma plan. Sytuację skomplikuje brutalne morderstwo, które zmusi policjantów do szybkiego działania. Poza służbą Daria i Bartek zagrają w „prawdę czy wyzwanie”. Niewinny żart może zmienić ich relację.

Odcinek 1500 – piątek 27 listopada, godz. 19:00

W jubileuszowym odcinku dojdzie do tragicznej strzelaniny podczas rutynowej kontroli drogowej. Po Wrocławiu będzie krążył snajper, a Daria znajdzie się w stanie zagrożenia życia. Marek zrobi wszystko, by schwytać sprawcę, zwłaszcza że stawką będzie również bezpieczeństwo ważnego gościa gali charytatywnej.

Na komendzie konflikt z Kostyrą osiągnie punkt krytyczny i przerodzi się w otwarty bunt. Natalia postawi wszystko na jedną kartę, a Lena przygotuje się do rozmowy, której konsekwencji nie będzie można przewidzieć. Finał 25. sezonu przyniesie więc nie tylko dramatyczną policyjną akcję, ale także decyzje, które mogą odmienić losy bohaterów.