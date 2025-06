Pierwsza miłość zniknie z Polsatu przed finałem sezonu! Wiemy, co dalej z serialem - ZWIASTUN

Pierwsza miłość, ostatni odcinek 4040: Powrót byłej żony Artura może oznaczać tylko jedno! Berenika nie daruje mu tego, co jej zrobił - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość. Taki będzie koniec sezonu! Marysia odzyska Julkę! Była żona Artura wkroczy do akcji - ZWIASTUN

Pierwsza miłość. To dlatego Berenika wróciła do życia Artura po latach! Była żona założyła nową rodzinę, ale była szczęśliwa? - WIDEO, ZDJĘCIA

Dlaczego nie ma "Pierwszej miłości" w środę, 18 czerwca 2025?

"Pierwsza miłość" zniknie z Polsatu nie tylko w Boże Ciało, czyli ważne święto kościelne przypadające w czwartek, 19 czerwca, ale także w środę, 18.06.2025. Nie należy jednak szukać drugiego dna w usunięciu serialu z ramówki telewizji.

Tego dnia widzowie Polsatu o godz. 18, czyli o porze emisji "Pierwszej miłości" zobaczą bowiem siatkówki kobiet - Liga Narodów - mecz: Holandia - Polska w drugim rywalizacji w turnieju w Belgradzie. W pierwszym meczu w Stark Arenie Polki zmierzą się z Holenderkami. W ubiegłorocznych rozgrywkach reprezentacja Polski w siatkówce kobiet pokonała przeciwniczki bez straty seta.

Kiedy ostatni 4040 odcinek "Pierwszej miłości" w Polsacie?

Kiedy ostatni 4040 odcinek "Pierwszej miłości" będzie miał premierę w Polsacie? Zgodnie z programem finał sezonu zostanie wyemitowany w piątek, 20.06.2025, czyli podczas długiego weekendu. W ostatnich scenach "Pierwszej miłości" będzie pokazany zwiastun nowego sezonu, który pojawi się w Polsacie we wrześniu, a w nim m.in. dramatyczny poród Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) i śmierć jej dziecka.

Jak się skończy "Pierwsza miłość" w 4040 odcinku?

W ostatnim 4040 odcinku "Pierwszej miłości" po ucieczce Angeliki (Patrycja Franczak) ze kliniki We-Med jej rodzice, Eliza (Anna Maria Sieklucka) i Bolesław (Dawid Zawadzki) Olszewscy podniosą alarm. Wszyscy – z Kamilem (Igor Paszczyk) i Filipem (Dominik Smaruj) na czele – zaangażują się w poszukiwania umierającej na białaczkę Angeliki. Tymczasem dziewczyna będzie leżała nieprzytomna w parku, gdzie pojawi się Kamil, który jej jednak nie zauważy. Czy uda się odnaleźć Angelikę, zanim będzie za późno?

W finałowej scenie 4040 odcinku "Pierwszej miłości" Kamil pojedzie nad staw w parku, gdzie był kiedyś z Angeliką, wołając ją jednak imieniem "Milena", bo tak mu się wtedy przedstawiła. Załamany Biały poprosi zmarłą Anię (Anna Pentz) o pomoc w poszukiwaniach chorej dziewczyny.

- Ania pomóż mi. Nie wiem, co mam robić. Gdybyś tu była, to... Proszę, zrób coś, pomóż mi jakoś. Nie wiem, co robić...

Nagle do Kamila zadzwoni Filip, że Angelika się znalazła. - Dziękuję, kocham cię - powie Biały i nastąpi koniec "Pierwszej miłości".