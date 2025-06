Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, ostatni odcinek 4040: Powrót byłej żony Artura może oznaczać tylko jedno! Berenika nie daruje mu tego, co jej zrobił - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Berenika, którą w serialu "Pierwsza miłość" grała Maria Konarowska wróci do życia Artura (Łukasz Płoszajski) w odcinku wyemitowanym 16.06.2025. Dopiero na koniec sezonu w ostatnim 4040 stanie się jasne, że byli małżonkowie nie darowali sobie krzywd sprzed lat. Z czasem powrócą dawne uczucia. Problemy w tym, że Artur i Berenika Gajewska założyli już rodziny. Spotkanie po tak długiej rozłące może oznaczać same kłopoty. Nie tylko dla Kulczyckiego, który w finałowym 4040 odcinku "Pierwszej miłości" przyzna się Dorocie (Magdalena Wróbel) do zdrady! Zobacz ZWIASTUN i sprawdź, co się wydarzy na koniec sezonu.