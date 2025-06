Pierwsza miłość. To dlatego Berenika wróciła do życia Artura po latach! Była żona założyła nową rodzinę, ale była szczęśliwa? - WIDEO, ZDJĘCIA

Czy Artur i Berenika w serialu "Pierwsza miłość" będą znów razem?

Berenika wróciła do "Pierwszej miłości" po to, żeby na nowo zdobyć Artura, rozkochać w sobie Kulczyckiego? Na razie nic na to nie wskazuje, bo za pracą w firmie Wekslera kryją się tylko zawodowe wyzwania i ambitne cele Gajewskiej.

Przed laty była żona Artura była dziennikarką telewizyjną i prasową, przygotowywała reportaż o "Akademii Podrywania" działającej w ramach portalu randkowego "Pierwsza miłość", który należał do Kulczyckiego. Ich małżeństwo nie trwało długo, bo Artur dopuścił się zdrady.

Tak ułożyło się życie Bereniki z "Pierwszej miłości". Co się z nią działo przez lata?

W dniu, w którym w 4038 odcinku "Pierwszej miłości" Berenika wkroczyła do firmy Wekslera jako nowa pracownica, specjalistka w branży nieruchomości, Kulczycki przeżył szok, że jego wspólnik nie zawiadomił go, kogo zatrudnił. Od razu zaczął dociekać dlaczego właśnie teraz Berenika wróciła do Wrocławia, czy ma to związek z jej życiem osobistym i co robiła w przeszłości, przez ten czas, kiedy nie mieli ze sobą kontaktu.

- Co tu tu robisz? - Zaskoczony? - Bardzo... - Prezes ci nie powiedział? - Ja często pracuję poza biurem. Poza tym nie zajmuję się rekrutacją. A ty, rzuciłaś dziennikarstwo? - Wiesz co, znudziło mnie, wypaliłam się. Poza tym potrzebowałam czegoś bardziej stabilnego. - I deweloperka jest spokojniejsza? - Zdecydowanie. I kasa lepsza. Wiesz, co wypracuję, to mam. Poza tym jestem w tym naprawdę niezła. - W to nie wątpię. A jak ci się w ogóle życie prywatne ułożyło? - Wyszłam za mąż. Mam synka. Wszystko jest ok... - O proszę, mamy dzieci w podobnym wieku. Moja córka Tosia ma na imię... - Pan Kulczycki na starość został ojcem? Nie no żartuję, wyglądasz naprawdę świetnie...

Tak wygląda rodzina Bereniki z "Pierwszej miłości". Ma męża i syna

Zdjęcie Bereniki z mężem Danielem i synem, które w 4038 odcinku "Pierwszej miłości" Artur zobaczył na biurku Gajewskiej to dowód na to, że założyła szczęśliwą rodzinę i spełnia się w tej roli. Czy aby na pewno? Po bolesnej zdradzie Kulczyckiego, która skończyła się ich rozwodem, Berenika miała dużo czasu, by zapomnieć o dawnych krzywdach.

Wiadomo już jednak, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach Berenika będzie robiła dobrą minę do złej gry, że za życzliwością w stosunku do Artura będzie się kryło coś więcej. Dojdzie między nimi do wielu spięć i uszczypliwości. Zachowując pozory Gajewska będzie współpracowała z Kulczyckim, ale z trudem dojdą do porozumienia.

W ostatnim 4040 odcinku "Pierwszej miłości" Berenika wypomni Arturowi zdradę

Już w ostatnim 4040 odcinku "Pierwszej miłości" Berenika dostanie kwiaty od męża, Daniel przyśle jej piękny bukiet do biura, a Artur w złośliwy sposób skomentuje gest ukochanego Gajewskiej, że robi to na pokaz. Przy okazji Berenika wytknie Arturowi, że kiedy byli małżeństwem nie mogła liczyć na takie niespodzianki. - Nikt nigdy nie robił dla mnie tyle, co Daniel - powie Gajewska i doda, że Artur nigdy nie znał podstawowych zasada związku i ją zdradzał.