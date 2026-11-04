Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4285

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-11-04 11:03

W 4285 odcinku serialu „Pierwsza miłość” dojdzie do brutalnego starcia, które może skończyć się tragicznie. Świder, obwiniający się o tragedię Elizy, spróbuje dopaść Darka na ulicy i osobiście wymierzyć mu karę. Sytuacja stanie się krytyczna, gdy osaczony Olszewski nagle wyciągnie nóż, by odeprzeć atak agresywnego przeciwnika. W tym samym czasie Melka mimo złego stanu zdrowia postanowi wrócić do pracy w fundacji, co wywoła ogromne obawy u jej bliskich.

W poprzednim odcinku Świder w ostatniej chwili pojawił się w klubie, skąd wyniósł nieprzytomną Elizę i przepędził Darka. Młody Olszewski zapewniał Angelikę, że nie ma nic wspólnego z podpaleniem, ale Świder i tak poprzysiągł mu zemstę. Emilka po przeproszeniu Śmiałka udała się na spotkanie grupy Anonimowych Alkoholików, jednak niefortunny incydent podczas mityngu ponownie pozbawił ją spokoju. W tym samym czasie narastający konflikt między Oskarem a Kaliną stał się widoczny dla Karola, który zaczął kwestionować kompetencje zięcia do samodzielnego zarządzania firmą. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4285 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Mariolka spróbuje zbliżyć się do Krystiana, ale Daga szybko pozbawi ją złudzeń i stwierdzi, że szef nie jest nią zainteresowany. Melka zdecyduje się na powrót do fundacji pomagającej bezdomnym, choć Piotrek będzie bardzo martwił się o jej zdrowie. Niepokojące sygnały dostrzeże również Laura, która zacznie z troską przyglądać się zachowaniu Melki. Tymczasem Świder, obwiniający się o tragedię Elizy, spróbuje dopaść Darka i rzuci się na niego, gdy ten będzie zatrzymywał na ulicy Angelikę. Wtedy Olszewski nagle wyciągnie nóż i sytuacja w jednej chwili stanie się śmiertelnie niebezpieczna.

„Pierwsza miłość” odcinek 4285 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 4285 odcinek serialu „Pierwsza miłość” będzie można obejrzeć w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to od lat jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali, który od 2004 roku przyciąga przed ekrany miliony widzów śledzących losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Losy bohaterów kręcą się wokół wielkich namiętności, rodzinnych sekretów oraz nagłych zwrotów akcji, które wywracają ich świat do góry nogami. Nie brakuje tu zarówno romantycznych uniesień, jak i bolesnych rozstań czy skomplikowanych powrotów do przeszłości. Produkcja sprawnie miesza wątki obyczajowe z nutą kryminału i humoru, zestawiając życie w wielkim mieście z urokami i problemami wsi. Każdy kolejny odcinek to nowa dawka emocji oraz trudnych wyborów, przed którymi stają ulubione postacie. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Aneta Zając (jako Marysia)
  • Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
  • Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
  • Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
  • Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
  • Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)
Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4285
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