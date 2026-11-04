W poprzednim odcinku Świder w ostatniej chwili pojawił się w klubie, skąd wyniósł nieprzytomną Elizę i przepędził Darka. Młody Olszewski zapewniał Angelikę, że nie ma nic wspólnego z podpaleniem, ale Świder i tak poprzysiągł mu zemstę. Emilka po przeproszeniu Śmiałka udała się na spotkanie grupy Anonimowych Alkoholików, jednak niefortunny incydent podczas mityngu ponownie pozbawił ją spokoju. W tym samym czasie narastający konflikt między Oskarem a Kaliną stał się widoczny dla Karola, który zaczął kwestionować kompetencje zięcia do samodzielnego zarządzania firmą. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4285 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Mariolka spróbuje zbliżyć się do Krystiana, ale Daga szybko pozbawi ją złudzeń i stwierdzi, że szef nie jest nią zainteresowany. Melka zdecyduje się na powrót do fundacji pomagającej bezdomnym, choć Piotrek będzie bardzo martwił się o jej zdrowie. Niepokojące sygnały dostrzeże również Laura, która zacznie z troską przyglądać się zachowaniu Melki. Tymczasem Świder, obwiniający się o tragedię Elizy, spróbuje dopaść Darka i rzuci się na niego, gdy ten będzie zatrzymywał na ulicy Angelikę. Wtedy Olszewski nagle wyciągnie nóż i sytuacja w jednej chwili stanie się śmiertelnie niebezpieczna.

„Pierwsza miłość” odcinek 4285 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 4285 odcinek serialu „Pierwsza miłość” będzie można obejrzeć w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to od lat jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali, który od 2004 roku przyciąga przed ekrany miliony widzów śledzących losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Losy bohaterów kręcą się wokół wielkich namiętności, rodzinnych sekretów oraz nagłych zwrotów akcji, które wywracają ich świat do góry nogami. Nie brakuje tu zarówno romantycznych uniesień, jak i bolesnych rozstań czy skomplikowanych powrotów do przeszłości. Produkcja sprawnie miesza wątki obyczajowe z nutą kryminału i humoru, zestawiając życie w wielkim mieście z urokami i problemami wsi. Każdy kolejny odcinek to nowa dawka emocji oraz trudnych wyborów, przed którymi stają ulubione postacie. Obsada tego serialu to m.in.:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)