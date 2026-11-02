W poprzednim odcinku Paweł zdecydował się wyprowadzić z domu Janka, a Mariusz, zamiast wesprzeć brata w trudnej sytuacji, postanowił wykorzystać jego problemy do własnych celów. Julka zmagała się z ogromnym przygnębieniem z powodu wiadomości od prześladującego ją hejtera, przez co zupełnie nie dostrzegła starań Maćka próbującego wesprzeć jej ekologiczną inicjatywę. Jednocześnie Bilewicz znalazł się w poważnych tarapatach zawodowych po tym, jak Grażyna odsunęła go od wykonywania zabiegów, a w mediach pojawił się kompromitujący go wywiad z pacjentką. Sytuację lekarza pogorszył fakt, że skargę wniesioną do Izby Lekarskiej miał rozpatrywać ojciec Floriana. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4283 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Maciek odwiedzi Julkę, która z powodu fatalnego nastroju nie pojawi się na zaplanowanym wcześniej wydarzeniu ekologicznym. Mężczyzna spróbuje pocieszyć przybitą dziewczynę, jednak swoimi gestami posunie się zdecydowanie za daleko. Maja będzie wspierać Radka przed spotkaniem z profesorem Kochańskim, choć sama obawia się stronniczości ojca Floriana. Z kolei Angelika uda się do aresztu na spotkanie z ojcem, który zacznie nią manipulować i skłamie, że nie wiedział o wyjściu Darka na wolność. Wieczorem dojdzie do dramatycznych wydarzeń, gdy nieznany sprawca podpali klub Iskra, w którym będzie przebywać Eliza.

„Pierwsza miłość” odcinek 4283 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4283 odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się o godz. 18:00 na antenie stacji Polsat we wtorek, 10 listopada 2026 r.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, który od 2004 roku skupia się na losach mieszkańców Wrocławia oraz malowniczego Wadlewa. Fabuła produkcji koncentruje się na skomplikowanych relacjach miłosnych, rodzinnych dramatach oraz nagłych zwrotach akcji. Postacie tworzą rozbudowaną społeczność przyjaciół i sąsiadów, których życie wypełniają romanse, zdrady i trudne życiowe wybory. Ważnym elementem serialu jest kontrast między dynamicznym tempem życia w mieście a barwnym klimatem podwrocławskiej wsi. Produkcja sprawnie łączy wątki obyczajowe z elementami sensacyjnymi i kryminalnymi, co stale buduje napięcie. Obsada tego serialu to m.in.:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)