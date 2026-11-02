W poprzednim odcinku Weronika uświadomiła Lwu, że jego dawna miłość, Oriana, żywi do niego głęboki żal, co tylko potwierdziła ich trudna rozmowa w szpitalu. Atmosferę między lekarzami dodatkowo zaostrzyła rywalizacja o stanowisko wicedyrektora oraz wzajemne donosy, które skomplikowały ich relacje zawodowe. W tym samym czasie Bogdan postanowił poinformować dzieci o swoim rozwodzie z Joasią, a w drzwiach Włodka niespodziewanie stanęła Elena z synem i bagażami. Równolegle śledztwo policyjne wykazało, że zatrzymany pedofil miał więcej ofiar i należał do międzynarodowej siatki przestępczej. A co wydarzy się tym razem?

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Na Wspólnej” odcinek 4309 - streszczenie

Kacper zaniepokoi się przedłużającym się milczeniem Jagody oraz jej nagłym zniknięciem z mediów społecznościowych, dlatego o swoich obawach natychmiast powiadomi bliskich. Wyjdzie na jaw, że Greg wywiózł Ewelinę i córkę do domku na odludziu, jednak Jagoda zdoła na chwilę odzyskać telefon, by wysłać Kacprowi wiadomość o uwięzieniu. W tym samym czasie Marta, wstrząśnięta skalą działań siatki pedofilskiej, postanowi wystąpić w telewizji i opowiedzieć o Stefku, by przestrzec innych rodziców. Jej plany spróbuje pokrzyżować Judyta, która zacznie szantażować Fabiana nagraniem ich seksu, żądając natychmiastowego usunięcia Marty z pracy. Z kolei Włodek ugości u siebie Elenę z dzieckiem, co Roman zinterpretuje jako groźny spisek i doniesie Sławkowi, że życie seniora jest zagrożone.

„Na Wspólnej” odcinek 4309 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 4309. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany o godzinie 20:15 na antenie TVN we wtorek, 10 listopada 2026 roku.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to popularna polska telenowela, która od lat przybliża losy mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Fabuła koncentruje się na codziennym życiu, problemach rodzinnych, zawodowych dylematach oraz emocjonalnych zwrotach w życiu kilku zaprzyjaźnionych rodów. Widzowie śledzą zarówno dramatyczne wydarzenia, jak i radosne chwile, które trwale zmieniają relacje między bohaterami. Serial zdobył stałe grono fanów dzięki realistycznemu podejściu do spraw społecznych i obyczajowych. Produkcja ta stanowi ważne miejsce na mapie polskich seriali telewizyjnych. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)