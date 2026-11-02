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W poprzednim odcinku Weronika uświadomiła Lwu, że jego dawna miłość, Oriana, żywi do niego głęboki żal, co tylko potwierdziła ich trudna rozmowa w szpitalu. Atmosferę między lekarzami dodatkowo zaostrzyła rywalizacja o stanowisko wicedyrektora oraz wzajemne donosy, które skomplikowały ich relacje zawodowe. W tym samym czasie Bogdan postanowił poinformować dzieci o swoim rozwodzie z Joasią, a w drzwiach Włodka niespodziewanie stanęła Elena z synem i bagażami. Równolegle śledztwo policyjne wykazało, że zatrzymany pedofil miał więcej ofiar i należał do międzynarodowej siatki przestępczej. A co wydarzy się tym razem?
„Na Wspólnej” odcinek 4309 - streszczenie
Kacper zaniepokoi się przedłużającym się milczeniem Jagody oraz jej nagłym zniknięciem z mediów społecznościowych, dlatego o swoich obawach natychmiast powiadomi bliskich. Wyjdzie na jaw, że Greg wywiózł Ewelinę i córkę do domku na odludziu, jednak Jagoda zdoła na chwilę odzyskać telefon, by wysłać Kacprowi wiadomość o uwięzieniu. W tym samym czasie Marta, wstrząśnięta skalą działań siatki pedofilskiej, postanowi wystąpić w telewizji i opowiedzieć o Stefku, by przestrzec innych rodziców. Jej plany spróbuje pokrzyżować Judyta, która zacznie szantażować Fabiana nagraniem ich seksu, żądając natychmiastowego usunięcia Marty z pracy. Z kolei Włodek ugości u siebie Elenę z dzieckiem, co Roman zinterpretuje jako groźny spisek i doniesie Sławkowi, że życie seniora jest zagrożone.
„Na Wspólnej” odcinek 4309 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 4309. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany o godzinie 20:15 na antenie TVN we wtorek, 10 listopada 2026 roku.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to popularna polska telenowela, która od lat przybliża losy mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Fabuła koncentruje się na codziennym życiu, problemach rodzinnych, zawodowych dylematach oraz emocjonalnych zwrotach w życiu kilku zaprzyjaźnionych rodów. Widzowie śledzą zarówno dramatyczne wydarzenia, jak i radosne chwile, które trwale zmieniają relacje między bohaterami. Serial zdobył stałe grono fanów dzięki realistycznemu podejściu do spraw społecznych i obyczajowych. Produkcja ta stanowi ważne miejsce na mapie polskich seriali telewizyjnych. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)