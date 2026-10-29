W poprzednim odcinku Emilka obudziła się z dużym kacem i spóźniła do pracy, przez co zaczęła udawać chorobę przed Jurkiem. Marian Śmiałek zauważył jej zachowanie i ostrzegł ją przed konsekwencjami sięgania po alkohol w trudnych momentach. Marta podziękowała Łukaszowi za pomoc w zbiórce dla Szymona, nie wiedząc, że mężczyzna ma w tym własny interes. Tymczasem Janek zaczął się poważnie martwić o Pawła, który nie wrócił na noc, a pod domem znaleziono ślady krwi. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4281 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Melka dostrzeże na ulicy osobę łudząco podobną do Łucji Reterskiej. Piotrek za wszelką cenę postara się chronić narzeczoną i zacznie odcinać ją od wszystkiego, co przypomina jej o traumie, w tym od kontaktu z Krystianem. Hubert otrzyma list z żądaniem okupu za skradzione auto, jednak postanowi spełnić warunki złodzieja tylko po to, by zrealizować przy tym własny plan. Marysia poprosi Mariusza o pomoc w skontaktowaniu się z Pawłem, co wzbudzi czujność Kacpra. Mężczyzna zacznie podejrzewać, że jego żonę nadal coś łączy z dawnym ukochanym, a wynajęty przez niego prywatny detektyw dostarczy mu zdjęcia, które zdają się to potwierdzać.

„Pierwsza miłość” odcinek 4281 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowy, 4281. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 roku. Produkcja pojawi się na antenie Polsatu o godzinie 18:00.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, który od 2004 roku przyciąga przed ekrany miliony widzów śledzących codzienne perypetie bohaterów. Akcja produkcji toczy się głównie we Wrocławiu oraz w podwrocławskim Wadlewie, co pozwala na pokazywanie kontrastu między wielkomiejskim życiem a wiejską sielanką. Serial porusza tematykę miłosną, od młodzieńczych zauroczeń po dojrzałe związki pełne trudnych wyborów. Wątki sensacyjne przeplatają się tutaj z rodzinnymi dramatami oraz elementami komediowymi. Bogata galeria postaci sprawia, że każda historia niesie ze sobą unikalne wydarzenia i nagłe zwroty akcji. W serialu występują:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)