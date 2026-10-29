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W poprzednim odcinku Emilka obudziła się z dużym kacem i spóźniła do pracy, przez co zaczęła udawać chorobę przed Jurkiem. Marian Śmiałek zauważył jej zachowanie i ostrzegł ją przed konsekwencjami sięgania po alkohol w trudnych momentach. Marta podziękowała Łukaszowi za pomoc w zbiórce dla Szymona, nie wiedząc, że mężczyzna ma w tym własny interes. Tymczasem Janek zaczął się poważnie martwić o Pawła, który nie wrócił na noc, a pod domem znaleziono ślady krwi. Czego teraz się spodziewać?
„Pierwsza miłość” odcinek 4281 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Melka dostrzeże na ulicy osobę łudząco podobną do Łucji Reterskiej. Piotrek za wszelką cenę postara się chronić narzeczoną i zacznie odcinać ją od wszystkiego, co przypomina jej o traumie, w tym od kontaktu z Krystianem. Hubert otrzyma list z żądaniem okupu za skradzione auto, jednak postanowi spełnić warunki złodzieja tylko po to, by zrealizować przy tym własny plan. Marysia poprosi Mariusza o pomoc w skontaktowaniu się z Pawłem, co wzbudzi czujność Kacpra. Mężczyzna zacznie podejrzewać, że jego żonę nadal coś łączy z dawnym ukochanym, a wynajęty przez niego prywatny detektyw dostarczy mu zdjęcia, które zdają się to potwierdzać.
„Pierwsza miłość” odcinek 4281 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowy, 4281. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 roku. Produkcja pojawi się na antenie Polsatu o godzinie 18:00.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, który od 2004 roku przyciąga przed ekrany miliony widzów śledzących codzienne perypetie bohaterów. Akcja produkcji toczy się głównie we Wrocławiu oraz w podwrocławskim Wadlewie, co pozwala na pokazywanie kontrastu między wielkomiejskim życiem a wiejską sielanką. Serial porusza tematykę miłosną, od młodzieńczych zauroczeń po dojrzałe związki pełne trudnych wyborów. Wątki sensacyjne przeplatają się tutaj z rodzinnymi dramatami oraz elementami komediowymi. Bogata galeria postaci sprawia, że każda historia niesie ze sobą unikalne wydarzenia i nagłe zwroty akcji. W serialu występują:
- Aneta Zając (jako Marysia)
- Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
- Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
- Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
- Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
- Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)