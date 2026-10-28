Na Wspólnej, odcinek 4306: Dawna miłość Lwa pojawi się w jego życiu. Po latach będzie chciał poznać powód rozstania

Oriana zakpi z Lwa w 4306. odcinku „Na Wspólnej”

W 4306. odcinku „Na Wspólnej” Lew ponownie spotka Orianę, która nie będzie szczędziła mu uszczypliwości. Tym razem lekarka zakpi z jego motocykla i zasugeruje, że przechodzi kryzys wieku średniego. Nalepa nie pozostanie obojętny na jej zachowanie. Ich relacje od początku będą napięte, a kolejne spotkania tylko przypomną mu o tym, co wydarzyło się przed laty. Okazją do spotkania okażą się urodziny Oriany. Adamski (Tomasz Piątkowski) przyjdzie do niej z tortem, ale dla Lwa najważniejsze będzie coś zupełnie innego. Lekarz w końcu postanowi porozmawiać z dawną ukochaną o ich rozstaniu. Nie będzie chciał dłużej pozostawiać bez odpowiedzi pytania, dlaczego przed laty zdecydowała się odejść.

Lew stracił ważną operację na rzecz dawnej ukochanej

Powrót Oriany będzie dla Nalepy trudny również ze względów zawodowych. W 4304. odcinku „Na Wspólnej” lekarz dowie się, że stracił pokazową operację na rzecz Warskiej, światowej sławy kardiochirurżki. Zabieg miał być dla niego ważnym wydarzeniem, dlatego decyzja dyrektorki wywoła u niego złość. W 4305. odcinku „Na Wspólnej” sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje. Lew będzie musiał asystować Orianie podczas operacji, a po jej sukcesie dyrektorka ogłosi, że lekarka zostanie w szpitalu na stałe. Nalepa nie ukryje załamania. Wyzna Weronice, że Warska jest jego dawną miłością.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4306. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4306. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 4 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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