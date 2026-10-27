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W poprzednim odcinku, po rozmowie z Jadzią, Emilka postanowiła zawalczyć o Bartka. Wzięła wolne w pracy i pojechała do Wrocławia, gdzie na parkingu przed kliniką We-Med ćwiczyła przemowę, popijając wódkę. Podczas zebrania Grażyna przypomniała personelowi o zasadach i podkreśliła, że w klinice nie ma miejsca ani na prywatne relacje, ani na brak profesjonalizmu. Jej słowa skłoniły Maję do zaproszenia Radka do siebie, lecz ich czułości przerwał telefon od szefowej z nieprzyjemną wiadomością. Paulina i Hubert nadal przebywali na wsi, ale nowożeńcom nie wszystko układało się zgodnie z planem. Paulina musiała radzić sobie z temperamentem Kazanowej, a Hubert po obserwowaniu czapli siwej odkrył, że zniknął jego samochód. A co wydarzy się tym razem?
„Pierwsza miłość” odcinek 4279 - streszczenie
Hubert osobiście zaangażuje się w śledztwo dotyczące kradzieży swojego samochodu. Nie zaufa metodom wadlewskiej policji, a Paulina będzie mu towarzyszyć. Kobieta dostrzeże przy okazji coś, co całkowicie umknie jej mężowi. Radek ponownie narazi się Grażynie, wdając się w sprzeczkę z Florianem. Tymczasem pacjentka, którą operował Bilewicz, postanowi pozwać lekarza za przekroczenie uprawnień. Szefowa spróbuje załagodzić sytuację. Paweł uzna, że Marysia i Julka go nie potrzebują, dlatego zacznie rozważać wyjazd z Wrocławia. Niespodziewanie dopadnie go jednak przeszłość.
„Pierwsza miłość” odcinek 4279 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Odcinek 4279 „Pierwszej miłości” Polsat wyemituje w środę, 4 listopada 2026 roku, o godz. 18:00. Hubert spróbuje wyjaśnić, kto ukradł jego samochód.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, który Polsat emituje od 2004 roku. Akcja rozgrywa się przede wszystkim we Wrocławiu i w Wadlewie, a bohaterowie mierzą się z miłosnymi zawirowaniami, rozstaniami i rodzinnymi tajemnicami. Codzienność miesza się tu z kryminalnymi intrygami i dramatami, a miejski Wrocław kontrastuje ze swojskim Wadlewem. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski