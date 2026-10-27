W poprzednim odcinku, po rozmowie z Jadzią, Emilka postanowiła zawalczyć o Bartka. Wzięła wolne w pracy i pojechała do Wrocławia, gdzie na parkingu przed kliniką We-Med ćwiczyła przemowę, popijając wódkę. Podczas zebrania Grażyna przypomniała personelowi o zasadach i podkreśliła, że w klinice nie ma miejsca ani na prywatne relacje, ani na brak profesjonalizmu. Jej słowa skłoniły Maję do zaproszenia Radka do siebie, lecz ich czułości przerwał telefon od szefowej z nieprzyjemną wiadomością. Paulina i Hubert nadal przebywali na wsi, ale nowożeńcom nie wszystko układało się zgodnie z planem. Paulina musiała radzić sobie z temperamentem Kazanowej, a Hubert po obserwowaniu czapli siwej odkrył, że zniknął jego samochód. A co wydarzy się tym razem?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4279 - streszczenie

Hubert osobiście zaangażuje się w śledztwo dotyczące kradzieży swojego samochodu. Nie zaufa metodom wadlewskiej policji, a Paulina będzie mu towarzyszyć. Kobieta dostrzeże przy okazji coś, co całkowicie umknie jej mężowi. Radek ponownie narazi się Grażynie, wdając się w sprzeczkę z Florianem. Tymczasem pacjentka, którą operował Bilewicz, postanowi pozwać lekarza za przekroczenie uprawnień. Szefowa spróbuje załagodzić sytuację. Paweł uzna, że Marysia i Julka go nie potrzebują, dlatego zacznie rozważać wyjazd z Wrocławia. Niespodziewanie dopadnie go jednak przeszłość.

„Pierwsza miłość” odcinek 4279 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 4279 „Pierwszej miłości” Polsat wyemituje w środę, 4 listopada 2026 roku, o godz. 18:00. Hubert spróbuje wyjaśnić, kto ukradł jego samochód.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, który Polsat emituje od 2004 roku. Akcja rozgrywa się przede wszystkim we Wrocławiu i w Wadlewie, a bohaterowie mierzą się z miłosnymi zawirowaniami, rozstaniami i rodzinnymi tajemnicami. Codzienność miesza się tu z kryminalnymi intrygami i dramatami, a miejski Wrocław kontrastuje ze swojskim Wadlewem. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski