Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4279

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-10-27 8:49

W 4279 odcinku „Pierwszej miłości” Bilewicz usłyszy, że pacjentka chce pozwać go za przekroczenie uprawnień. Grażyna spróbuje załagodzić tę sprawę, ale sytuacja w klinice zrobi się napięta. Tymczasem Paweł zacznie myśleć o wyjeździe z Wrocławia, choć przeszłość szybko o sobie przypomni.

W poprzednim odcinku, po rozmowie z Jadzią, Emilka postanowiła zawalczyć o Bartka. Wzięła wolne w pracy i pojechała do Wrocławia, gdzie na parkingu przed kliniką We-Med ćwiczyła przemowę, popijając wódkę. Podczas zebrania Grażyna przypomniała personelowi o zasadach i podkreśliła, że w klinice nie ma miejsca ani na prywatne relacje, ani na brak profesjonalizmu. Jej słowa skłoniły Maję do zaproszenia Radka do siebie, lecz ich czułości przerwał telefon od szefowej z nieprzyjemną wiadomością. Paulina i Hubert nadal przebywali na wsi, ale nowożeńcom nie wszystko układało się zgodnie z planem. Paulina musiała radzić sobie z temperamentem Kazanowej, a Hubert po obserwowaniu czapli siwej odkrył, że zniknął jego samochód. A co wydarzy się tym razem?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4279 - streszczenie

Hubert osobiście zaangażuje się w śledztwo dotyczące kradzieży swojego samochodu. Nie zaufa metodom wadlewskiej policji, a Paulina będzie mu towarzyszyć. Kobieta dostrzeże przy okazji coś, co całkowicie umknie jej mężowi. Radek ponownie narazi się Grażynie, wdając się w sprzeczkę z Florianem. Tymczasem pacjentka, którą operował Bilewicz, postanowi pozwać lekarza za przekroczenie uprawnień. Szefowa spróbuje załagodzić sytuację. Paweł uzna, że Marysia i Julka go nie potrzebują, dlatego zacznie rozważać wyjazd z Wrocławia. Niespodziewanie dopadnie go jednak przeszłość.

„Pierwsza miłość” odcinek 4279 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 4279 „Pierwszej miłości” Polsat wyemituje w środę, 4 listopada 2026 roku, o godz. 18:00. Hubert spróbuje wyjaśnić, kto ukradł jego samochód.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, który Polsat emituje od 2004 roku. Akcja rozgrywa się przede wszystkim we Wrocławiu i w Wadlewie, a bohaterowie mierzą się z miłosnymi zawirowaniami, rozstaniami i rodzinnymi tajemnicami. Codzienność miesza się tu z kryminalnymi intrygami i dramatami, a miejski Wrocław kontrastuje ze swojskim Wadlewem. W serialu występują m.in.:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4279
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