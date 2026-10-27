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W poprzednim odcinku Igor odebrał Julkę ze szpitala po zawale spowodowanym przedawkowaniem narkotyków. Dziewczyna bała się półrocznego pobytu w ośrodku leczenia uzależnień. Tymczasem przerażona Wiola zadzwoniła do Nowaka, bo Anastazja wpadła w szał na wieść o odwyku. Igor i Julka byli świadkami, jak dziewczyna wjechała samochodem w matkę. Olszewska i Hebel kibicowali chłopakom z poprawczaka podczas turnieju koszykówki, w którym zdobyli mistrzostwo. Tomek zauważył, że jego brat coś podrzucił do torebki Agnieszki. Chwilę później policyjny pies wyczuł przy Olszewskiej narkotyki. W szpitalu Nalepa niechętnie asystował Warskiej przy udanej operacji. Dyrektorka ogłosiła, że Oriana zostaje tam na stałe, a Lew wyznał Weronice, że lekarka była jego dawną miłością.
„Na Wspólnej” odcinek 4306 - streszczenie
Agnieszka i Hebel spróbują pomóc Tomkowi, który wziął na siebie winę za narkotyki podrzucone Olszewskiej przez jego brata. Na komisariacie niespodziewanie zjawi się Żaba. Poprosi Agnieszkę i Ryszarda, by zaopiekowali się chłopakiem, a potem przyzna, że to on wrobił prawniczkę. Po zwolnieniu Tomek minie na korytarzu skutego brata. Anka będzie miała żal do Igora, bo o niej zapomniał, a z pracy odwiezie ją Kazik, wydawca płyty. Nowak znów skupi się na Wioli, która będzie chciała wycofać zeznania przeciw Anastazji. Igor spróbuje ją przekonać, że więzienie może uratować jej córce życie. Julka będzie coraz bardziej bała się, że nie zdoła wyrwać się z nałogu. Lew spotka Orianę, która zakpi z jego motocykla i kryzysu wieku średniego. Kiedy okaże się, że kobieta ma urodziny, Adamski przyniesie tort. Później Nalepa zażąda wyjaśnień, dlaczego lekarka przed laty od niego odeszła.
„Na Wspólnej” odcinek 4306 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4306. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany 4 listopada 2026 roku na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. Poprzedni, 4305. odcinek pokazano 3 listopada 2026 roku o tej samej porze.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, miłosnymi i zawodowymi. W ich życiu nie brakuje też konfliktów, chorób, zdrad i niespodziewanych powrotów. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin od lat splatają się i zmieniają ich wzajemne relacje. W serialu występują m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
- Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
- Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
- Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
- Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
- Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
- Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
- Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
- Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
- Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
- Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
- Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
- Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
- Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg