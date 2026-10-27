W poprzednim odcinku Igor odebrał Julkę ze szpitala po zawale spowodowanym przedawkowaniem narkotyków. Dziewczyna bała się półrocznego pobytu w ośrodku leczenia uzależnień. Tymczasem przerażona Wiola zadzwoniła do Nowaka, bo Anastazja wpadła w szał na wieść o odwyku. Igor i Julka byli świadkami, jak dziewczyna wjechała samochodem w matkę. Olszewska i Hebel kibicowali chłopakom z poprawczaka podczas turnieju koszykówki, w którym zdobyli mistrzostwo. Tomek zauważył, że jego brat coś podrzucił do torebki Agnieszki. Chwilę później policyjny pies wyczuł przy Olszewskiej narkotyki. W szpitalu Nalepa niechętnie asystował Warskiej przy udanej operacji. Dyrektorka ogłosiła, że Oriana zostaje tam na stałe, a Lew wyznał Weronice, że lekarka była jego dawną miłością.

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„Na Wspólnej” odcinek 4306 - streszczenie

Agnieszka i Hebel spróbują pomóc Tomkowi, który wziął na siebie winę za narkotyki podrzucone Olszewskiej przez jego brata. Na komisariacie niespodziewanie zjawi się Żaba. Poprosi Agnieszkę i Ryszarda, by zaopiekowali się chłopakiem, a potem przyzna, że to on wrobił prawniczkę. Po zwolnieniu Tomek minie na korytarzu skutego brata. Anka będzie miała żal do Igora, bo o niej zapomniał, a z pracy odwiezie ją Kazik, wydawca płyty. Nowak znów skupi się na Wioli, która będzie chciała wycofać zeznania przeciw Anastazji. Igor spróbuje ją przekonać, że więzienie może uratować jej córce życie. Julka będzie coraz bardziej bała się, że nie zdoła wyrwać się z nałogu. Lew spotka Orianę, która zakpi z jego motocykla i kryzysu wieku średniego. Kiedy okaże się, że kobieta ma urodziny, Adamski przyniesie tort. Później Nalepa zażąda wyjaśnień, dlaczego lekarka przed laty od niego odeszła.

„Na Wspólnej” odcinek 4306 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4306. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany 4 listopada 2026 roku na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. Poprzedni, 4305. odcinek pokazano 3 listopada 2026 roku o tej samej porze.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, miłosnymi i zawodowymi. W ich życiu nie brakuje też konfliktów, chorób, zdrad i niespodziewanych powrotów. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin od lat splatają się i zmieniają ich wzajemne relacje. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg