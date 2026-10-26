Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4278

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-10-26 8:32

W 4278. odcinku „Pierwszej miłości” Emilka ruszy do Wrocławia, bo nie zamierza rezygnować z Bartka. Zanim jednak się z nim spotka, na parkingu przed kliniką We-Med będzie dodawać sobie odwagi w dość ryzykowny sposób. Tymczasem Maja i Radek spróbują znaleźć chwilę tylko dla siebie. Ich spokój szybko zakłóci telefon od Grażyny.

W poprzednim odcinku Grażyna po raz kolejny przyłapała Radka i Maję na czułościach. Podczas rutynowego zabiegu Radek zauważył w ciele pacjentki niepokojącą zmianę. Chirurg, który mu asystował, ostrożnie odradzał jej wycięcie. Marysia wpadła w panikę, gdy Julka nie wróciła na noc do domu, a w jej kłótnię z Kacprem niespodziewanie wtrącił się Paweł. Pod klubem Iskra pojawił się też tajemniczy mężczyzna w kapturze. Sfotografował kamery monitoringu i zniknął bez śladu. Borys uznał, że może chodzić o Darka, który właśnie wyszedł z aresztu, ale ten wszystkiemu zaprzeczył.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4278 - streszczenie

Po rozmowie z Jadzią Emilka postanowi zawalczyć o Bartka. Weźmie wolne w pracy i pojedzie do Wrocławia. Na parkingu przed kliniką We-Med będzie ćwiczyć przemowę, popijając wódkę. Grażyna przypomni podczas zebrania personelowi, że w klinice nie ma miejsca na prywatne relacje ani brak profesjonalizmu. Jej słowa skłonią Maję do zaproszenia Radka do siebie. Ich czułości przerwie jednak telefon od szefowej z nieprzyjemną wiadomością. Paulina i Hubert nadal zostaną na wsi. Paulina będzie musiała zmierzyć się z temperamentem Kazanowej, a Hubert po obserwacji czapli siwej odkryje, że jego samochód zniknął.

„Pierwsza miłość” odcinek 4278 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4278. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 3 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. W tym odcinku Emilka ruszy do Wrocławia, Maja spotka się z Radkiem, a Hubert odkryje, że zniknął jego samochód.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne konflikty, przyjaźnie, związki i sprawy zawodowe. W serialu nie brakuje romansów, rozstań, powrotów, rodzinnych tajemnic ani kryminalnych intryg. Miejski Wrocław wyraźnie kontrastuje z bardziej swojskim Wadlewem. W obsadzie znaleźli się między innymi:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
Maja i Radek trzymają się za ręce i patrzą sobie w oczy. O ich relacji w Pierwszej miłości przeczytasz na SE Superseriale.
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