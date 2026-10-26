W poprzednim odcinku Grażyna po raz kolejny przyłapała Radka i Maję na czułościach. Podczas rutynowego zabiegu Radek zauważył w ciele pacjentki niepokojącą zmianę. Chirurg, który mu asystował, ostrożnie odradzał jej wycięcie. Marysia wpadła w panikę, gdy Julka nie wróciła na noc do domu, a w jej kłótnię z Kacprem niespodziewanie wtrącił się Paweł. Pod klubem Iskra pojawił się też tajemniczy mężczyzna w kapturze. Sfotografował kamery monitoringu i zniknął bez śladu. Borys uznał, że może chodzić o Darka, który właśnie wyszedł z aresztu, ale ten wszystkiemu zaprzeczył.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4278 - streszczenie

Po rozmowie z Jadzią Emilka postanowi zawalczyć o Bartka. Weźmie wolne w pracy i pojedzie do Wrocławia. Na parkingu przed kliniką We-Med będzie ćwiczyć przemowę, popijając wódkę. Grażyna przypomni podczas zebrania personelowi, że w klinice nie ma miejsca na prywatne relacje ani brak profesjonalizmu. Jej słowa skłonią Maję do zaproszenia Radka do siebie. Ich czułości przerwie jednak telefon od szefowej z nieprzyjemną wiadomością. Paulina i Hubert nadal zostaną na wsi. Paulina będzie musiała zmierzyć się z temperamentem Kazanowej, a Hubert po obserwacji czapli siwej odkryje, że jego samochód zniknął.

„Pierwsza miłość” odcinek 4278 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4278. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 3 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. W tym odcinku Emilka ruszy do Wrocławia, Maja spotka się z Radkiem, a Hubert odkryje, że zniknął jego samochód.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne konflikty, przyjaźnie, związki i sprawy zawodowe. W serialu nie brakuje romansów, rozstań, powrotów, rodzinnych tajemnic ani kryminalnych intryg. Miejski Wrocław wyraźnie kontrastuje z bardziej swojskim Wadlewem. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

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