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W poprzednim odcinku Grażyna po raz kolejny przyłapała Radka i Maję na czułościach. Podczas rutynowego zabiegu Radek zauważył w ciele pacjentki niepokojącą zmianę. Chirurg, który mu asystował, ostrożnie odradzał jej wycięcie. Marysia wpadła w panikę, gdy Julka nie wróciła na noc do domu, a w jej kłótnię z Kacprem niespodziewanie wtrącił się Paweł. Pod klubem Iskra pojawił się też tajemniczy mężczyzna w kapturze. Sfotografował kamery monitoringu i zniknął bez śladu. Borys uznał, że może chodzić o Darka, który właśnie wyszedł z aresztu, ale ten wszystkiemu zaprzeczył.
„Pierwsza miłość” odcinek 4278 - streszczenie
Po rozmowie z Jadzią Emilka postanowi zawalczyć o Bartka. Weźmie wolne w pracy i pojedzie do Wrocławia. Na parkingu przed kliniką We-Med będzie ćwiczyć przemowę, popijając wódkę. Grażyna przypomni podczas zebrania personelowi, że w klinice nie ma miejsca na prywatne relacje ani brak profesjonalizmu. Jej słowa skłonią Maję do zaproszenia Radka do siebie. Ich czułości przerwie jednak telefon od szefowej z nieprzyjemną wiadomością. Paulina i Hubert nadal zostaną na wsi. Paulina będzie musiała zmierzyć się z temperamentem Kazanowej, a Hubert po obserwacji czapli siwej odkryje, że jego samochód zniknął.
„Pierwsza miłość” odcinek 4278 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4278. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 3 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. W tym odcinku Emilka ruszy do Wrocławia, Maja spotka się z Radkiem, a Hubert odkryje, że zniknął jego samochód.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne konflikty, przyjaźnie, związki i sprawy zawodowe. W serialu nie brakuje romansów, rozstań, powrotów, rodzinnych tajemnic ani kryminalnych intryg. Miejski Wrocław wyraźnie kontrastuje z bardziej swojskim Wadlewem. W obsadzie znaleźli się między innymi:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski