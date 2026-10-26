W poprzednim odcinku Hebel i Seba przygotowali chłopakom z poprawczaka niespodziankę przed turniejem. Dzięki Agnieszce dostali przepustkę, a Ryszard zabrał ich na steki. Rozmowy z Heblem sprawiły, że Tomek zaczął wierzyć, że może mieć normalną przyszłość. Wszystko skomplikowała jednak wizyta jego brata Żaby, który zażądał od Olszewskiej, by zostawili Tomka w spokoju. Stefek padł ofiarą hejtu, a Marta próbowała ustalić, skąd media dowiedziały się o zdjęciach wysyłanych pedofilowi. Sławek i Iga wpadli na trop sprawcy, ale dotarli za późno. Na komendzie dowiedzieli się, że do zespołu dołączy Piotr, specjalista od walki z cyberprzestępczością. Jego pojawienie się nie spodobało się pozostałym policjantom. Nalepa usłyszał, że pokazową operację przeprowadzi światowej sławy kardiochirurżka Oriana Warska, dawna miłość Lwa. Lekarz nie potrafił ukryć złości. Co wydarzy się dalej?

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„Na Wspólnej” odcinek 4305 - streszczenie

Igor odbierze Julkę ze szpitala po zawale wywołanym przedawkowaniem narkotyków. Dziewczyna będzie przerażona perspektywą półrocznego pobytu w ośrodku leczenia uzależnień. Wkrótce do Nowaka zadzwoni Wiola. Kobieta powie mu, że jej córka Anastazja wpadła w szał, gdy usłyszała o odwyku. Gdy Igor i Julka dotrą na miejsce, zobaczą, jak Anastazja samochodem wjeżdża w swoją matkę. Olszewska i Hebel będą kibicować chłopakom z poprawczaka podczas turnieju koszykówki. Drużyna zdobędzie mistrzostwo, ale radość szybko zmąci podejrzane zachowanie Żaby. Tomek zauważy, jak brat podrzuca coś do torebki Agnieszki. Chwilę później policyjny pies wyczuje przy Olszewskiej narkotyki. W szpitalu Nalepa niechętnie będzie asystował Warskiej podczas operacji. Po udanym zabiegu dyrektorka ogłosi, że Oriana zostaje w szpitalu na stałe. Lew załamie się i wyzna Weronice, że Warska była jego dawną miłością.

„Na Wspólnej” odcinek 4305 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4305. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku, w TVN. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:15. Tego wieczoru Igor i Julka będą świadkami dramatycznego ataku Anastazji na Wiolę.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, trudnościami w związkach, konfliktami w pracy, chorobami, zdradami i niespodziewanymi powrotami. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin przeplatają się z historiami innych mieszkańców. Codzienne sprawy często prowadzą tu do wydarzeń, które na długo zmieniają relacje bohaterów. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg