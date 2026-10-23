Pierwsza miłość, odcinek 4279: Przeszłość Pawła wyjdzie na jaw! Wróci ktoś, kogo najmniej się spodziewa? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość", odcinek 4279: Paweł poczuje się odrzucony przez Marysię i Julkę! Postanowi wyjechać z Wrocławia?

W 4279 odcinku "Pierwszej miłości" Paweł znajdzie się w wyjątkowo trudnym momencie swojego życia. Krzyżanowski, który po latach nieobecności ponownie pojawił się we Wrocławiu, zacznie coraz poważniej zastanawiać się, czy jego powrót w ogóle miał sens. Choć początkowo liczył na odbudowanie relacji z najbliższymi, szybko przekona się, że nie wszystko wygląda tak, jak sobie wyobrażał. Szczególnie bolesna okaże się dla niego sytuacja z Marysią, do której wciąż będzie żywił silne uczucia. Domańska ma jednak własne życie, męża i rodzinę, a Paweł zacznie odnosić wrażenie, że nie ma już w nim dla niego miejsca.

Krzyżanowski dojdzie do wniosku, że Marysia wcale go nie potrzebuje. Choć ich relacja po jego powrocie wyraźnie się zacieśni, Paweł będzie miał świadomość, że była żona nie zamierza tak po prostu porzucić Kacpra (Damian Kulec) i wrócić do dawnej miłości. Co więcej, obecność Krzyżanowskiego coraz bardziej będzie komplikować małżeństwo Domańskiej, ponieważ zazdrosny Nowaczyk nie potrafi zaakceptować bliskości żony z byłym ukochanym. Paweł w 4279 odcinku "Pierwszej miłości" zacznie więc zastanawiać się, czy jego wyjazd nie byłby najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich...

"Pierwsza miłość", odcinek 4279: Mroczna przeszłość Pawła powróci! Dostanie tajemniczą propozycję

W 4279 odcinku "Pierwszej miłości" Paweł niespodziewanie będzie musiał zmierzyć się z przeszłością, od której najwyraźniej nie zdołał się uwolnić. Kiedy Krzyżanowski zacznie zastanawiać się nad wyjazdem z Wrocławia, ponownie przypomną o sobie wydarzenia z przeszłości. Paweł otrzyma niezwykle kuszącą, ale jednocześnie podejrzaną propozycję! Oferta pojawi się w momencie, gdy Krzyżanowski będzie wyjątkowo przygnębiony i niepewny swojej przyszłości.

To właśnie wtedy stanie przed możliwością podjęcia decyzji, która może całkowicie odmienić jego dalsze losy. Na razie nie będzie jednak jasne, kto dokładnie zgłosi się do Pawła ani czego będzie od niego oczekiwał. Wszystko zacznie jednak wskazywać na to, że tajemnicza sprawa w 4279 odcinku "Pierwszej miłości" ma związek z jego życiem w Kolumbii...

Kiedy 4279 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4279 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w środę, 4 listopada 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.