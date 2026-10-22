W poprzednim odcinku Oskar, świeżo upieczony prezes Weksler Development, postanowił przejąć ważnego klienta, którego dla firmy zdobyła Kalina. Makowski wolał jednak współpracować właśnie z nią. Hubert nie chciał rezygnować z podróży poślubnej, choć musiał porzucić marzenia o wyjeździe do ciepłych krajów. Zabrał Paulinę z pracy do Wadlewa i liczył na romantyczne chwile na łonie natury. Marta odwiedziła Szymona w szpitalu, ale mężczyzna odesłał ją do domu. Później, pełna złych przeczuć, spotkała przyjaciółki, które przygotowały dla niej niespodziankę. A co wydarzy się tym razem?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4276 - streszczenie

Marta nie przestanie wierzyć we wspólną przyszłość z ukochanym i poprosi lekarzy, by wypisali Szymona do domu. W tym czasie Szymon spróbuje dodać otuchy Wandzie, chorej na raka kobiecie, która nie ma nikogo bliskiego. Kacper ponownie poruszy z Marysią temat powiększenia rodziny, ale tym razem usłyszy jasną odpowiedź: ona nie chce mieć więcej dzieci. Para będzie tak pochłonięta własnymi sprawami, że nie zauważy niepokojącej zmiany w zachowaniu Julki. Dziewczyna zacznie dostawać wiadomości, które mogą ją zaniepokoić. Eliza wpadnie na pomysł, jak usprawnić Iskrę, lecz Borys zlekceważy jej propozycję, zasłaniając się brakiem funduszy. Kobieta postanowi więc sama poszukać sponsora. Tymczasem Darek wyjdzie z aresztu i od razu ruszy do klubu.

„Pierwsza miłość” odcinek 4276 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4276. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w piątek, 30 października 2026 roku, na antenie Polsatu. Początek zaplanowano na godzinę 18:00. W nowych scenach ważne decyzje podejmą między innymi Marta, Marysia i Kacper. Nie zabraknie też wątków związanych z Julką, Elizą oraz Darkiem.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie, a losy bohaterów splatają sprawy rodzinne, uczuciowe oraz zawodowe. W fabule nie brakuje romansów, rozstań, powrotów, zdrad i rodzinnych tajemnic. Codzienne problemy przeplatają się z kryminalnymi intrygami oraz nagłymi zwrotami akcji. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska